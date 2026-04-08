Tregua entre EEUU e Irán difícilmente frenará los ciberataques de hackers vinculados a Teherán

De izquierda a derecha: El comandante interino del Comando Cibernético de Estados Unidos, William Hartman; el director del FBI, Kash Patel; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; y el director de la CIA, John Ratcliffe, durante una audiencia de la Comisión Selecta Permanente de la Cámara de Representantes sobre Inteligencia, el jueves 19 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Tom Brenner) AP

Uno de los principales grupos de hackers, conocido como Handala, señaló el miércoles que suspenderá temporalmente sus ataques contra Estados Unidos, no así contra Israel. Sin embargo, prometió reanudar sus esfuerzos contra Washington en el momento adecuado, un nuevo ejemplo de cómo la guerra digital se ha arraigado en el conflicto militar.

El alto el fuego de dos semanas ya está en riesgo de venirse abajo debido a los significativos desacuerdos entre las partes, mientras cada una de ellas asegura que ganó la guerra.

Handala, una red propalestina y proiraní que opera de manera independiente de Teherán, se ha atribuido el mérito de interrumpir las operaciones del fabricante estadounidense de productos médicos, Stryker, y de hackear la cuenta de correo electrónico personal del director del FBI, Kash Patel, entre otros ciberataques. Se trata de una de varias redes de hackers aliadas con Irán.

“No iniciamos esta guerra, pero seremos los que la terminen", escribió Handala en la red social X. "Y que quede claro: la guerra cibernética no comenzó con el conflicto militar, y no terminará con ningún alto el fuego militar”.

Las autoridades estadounidenses advirtieron el martes que hackers que apoyan a Irán se han infiltrado en computadoras utilizadas para automatizar y controlar tecnología en distintos de sectores industriales. Las computadoras --conocidas como controladores lógicos programables-- son utilizadas en puertos, centrales eléctricas y plantas de agua, objetivos clave para hackers extranjeros que buscan alterar la vida cotidiana en Estados Unidos.

En un aviso conjunto del FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA por sus iniciales en inglés), los funcionarios hicieron un llamado a las organizaciones que utilizan este tipo de tecnología a asegurarse de actualizar sus medidas de seguridad. La CISA no respondió de momento a preguntas sobre el impacto que el alto el fuego tendría en la ciberseguridad.

Expertos en ciberseguridad afirman que los posibles objetivos deberían tomar en serio esta advertencia, más allá de que las partes en conflicto hayan anunciado una tregua temporal.

Markus Mueller, un ejecutivo de ciberseguridad en Nozomi Networks, señaló que anticipa un aumento de ataques cibernéticos contra organizaciones estadounidenses tras el alto el fuego. Esto se debe a que cualquier pausa en los combates le permitiría a los hackers pasar de objetivos regionales directamente involucrados en el conflicto a concentrar sus esfuerzos en infiltrarse en organizaciones que participaron de alguna manera en el esfuerzo bélico, una lista que incluye centros de datos, empresas tecnológicas y contratistas de defensa.

También pronosticó que algunos grupos con sede en Irán o Rusia podrían intentar eludir la tregua con un ciberataque significativo contra un objetivo en Estados Unidos, con el fin de atraer la atención del pueblo estadounidense.

“Con un alto el fuego, probablemente veremos una expansión de la actividad cibernética tanto en escala como en alcance", destacó Mueller. "Es probable que estos grupos intenten ejecutar un ataque de alto perfil, como el que vimos con Stryker”.

Hasta el momento, los ataques atribuidos a hackers proiraníes han sido numerosos, aunque de bajo impacto, con el objetivo de elevar la moral entre los partidarios de Teherán, al tiempo que recuerdan a sus adversarios que aún son vulnerables a pesar de su ventaja militar.

Handala se atribuyó el mes pasado el hackeo a Stryker, una importante empresa proveedora de equipo médico con sede en Michigan. Handala sostuvo que actuó en represalia por los ataques que cobraron la vida de niños iraníes.

El FBI respondió incautando cuatro direcciones web de internet utilizadas por el grupo para difundir su mensaje. Handala filtró posteriormente varias fotos antiguas de Patel, después de afirmar que había hackeado la cuenta de correo electrónico personal del director del FBI.

Otros hackers proiraníes han sido vinculados a intentos de instalar malware en los teléfonos de israelíes, acceder a cámaras en países de Oriente Medio para mejorar la precisión de los misiles de Irán, y atacar centros de datos e instalaciones industriales en Israel, Arabia Saudí y Kuwait.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP