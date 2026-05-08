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Travis Bazzana conecta su 1er jonrón en Grandes Ligas y Guardianes se imponen 6-4 a Mellizos

CLEVELAND (AP) — Travis Bazzana conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas, el novato Parker Messick permitió una carrera en 5 2/3 entradas y los Guardianes de Cleveland hilaron el viernes su tercera victoria, 6-4 sobre los Mellizos de Minnesota.

El dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, corre al conectar un sencillo productor el viernes 8 de mayo de 2026, ante los Mellizos de Minnesota (AP Foto/Phil Long)
El dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, corre al conectar un sencillo productor el viernes 8 de mayo de 2026, ante los Mellizos de Minnesota (AP Foto/Phil Long) AP

El dominicano José Ramírez llegó a 1.700 hits en su carrera con una línea que pasó apenas por detrás del guante extendido del campocorto de Minnesota Brooks Lee, y se internó en el jardín izquierdo en la séptima entrada, impulsando a Steven Kwan.

Byron Buxton conectó tres hits y pegó un jonrón por 12ª vez en sus últimos 22 juegos para Minnesota, que ha perdido tres de cuatro encuentros en su gira de seis. El cuadrangular de dos carreras de Buxton ante Matt Festa en la séptima acercó a los Mellizos a 4-3.

Con dos outs y Ramírez en primera base, Bazzana conectó un slider de Connor Prielipp con cuenta de 1-1 y envió la esférica a 427 pies, hasta el bullpen de los Guardianes en el jardín central para poner la pizarra 4-0.

Messick (4-0) ponchó a seis. Entre los novatos, el zurdo está empatado con Foster Griffin, de Washington, con cuatro victorias.

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FUENTE: AP

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