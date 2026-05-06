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Tras telenovela con seleccionados, Toluca atropella 4-0 a LAFC y México monopoliza final de CONCACAF

TOLUCA, México (AP) — Pese a perder de última hora a sus seleccionados mexicanos, Toluca apabulló el miércoles 4-0 a Los Angeles FC con tantos de Helinho y Everardo del Villar, para clasificarse a una final totalmente mexicana de la Copa de Campeones de la CONCACAF contra Tigres.

Antonio Briseño, del Toluca de México, festeja el triunfo sobre Los Ángeles FC en las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 6 de mayo de 2026 (AP Foto/Fernando Llano)
Antonio Briseño, del Toluca de México, festeja el triunfo sobre Los Ángeles FC en las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 6 de mayo de 2026 (AP Foto/Fernando Llano) AP

Helinho convirtió un penalti a los 49 minutos y Del Villar duplicó la ventaja a los 58.

El delantero portugués Paulinho añadió dos goles en el tiempo de descuento para los Diablos Rojos, que aseguraron la serie de semifinales por 5-2 en el global.

Esta será la primera final totalmente mexicana en el torneo continental desde 2021, cuando Monterrey derrotó al América.

Independientemente de quién gane el duelo decisivo del 30 de mayo, un equipo mexicano se llevará el trofeo de campeón por cuarto año consecutivo. El último equipo de la MLS en ganar el título fueron los Sounders de Seattle en 2022.

Toluca buscará un tercer título en el torneo, y el primero desde 2003, cuando venció a Morelia en otra final totalmente mexicana.

Los Diablos Rojos lograron la victoria pese a la ausencia de dos jugadores de la selección mexicana, Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes tuvieron que incorporarse al combinado nacional que se prepara para la Copa del Mundo, tras un día de incertidumbre sobre si podrían participar en el cotejo.

LAFC buscaba su tercer viaje a la final en su cuarta participación en la competencia. El club también llegó a la Final de la Copa de Campeones en 2020 y 2023.

El club de la MLS terminó el partido con 10 jugadores después de que Ryan Porteous fue expulsado a los 88.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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