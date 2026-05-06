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Tras encabezar el Michelada Fest en El Paso, Marca MP se prepara para lanzar álbum

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El título del más reciente sencillo de la agrupación de música regional mexicana Marca MP es “No pierdo el tiempo” y ese es su lema para 2026.

El vocalista principal de Marca MP, Pedro Vargas, conocido como El Chato, se presenta durante el Michelada Fest en El Paso, Texas, el 3 de mayo de 2026. (Aaron Scott via AP)
El vocalista principal de Marca MP, Pedro Vargas, conocido como "El Chato", se presenta durante el Michelada Fest en El Paso, Texas, el 3 de mayo de 2026. (Aaron Scott via AP) AP

Después de encabezar el Michelada Fest en El Paso, se preparan para lanzar el que será su próximo álbum.

“Usualmente en nuestras presentaciones tratamos de dar lo máximo en cuestión de música”, dijo el vocalista Pedro Vargas, alias Chato, sobre su concierto del fin de semana pasado en el Michelada Fest que por primera vez se realizó en El Paso, Texas, y reunió a 18 mil asistentes.

En 2026 el festival tendrá dos sedes y a finales de junio regresará a Chicago, su ciudad habitual, con artistas como Latin Mafia, Jhayco, Jessie Reyez y Sean Paul.

En El Paso, además de Marca MP se presentaron Paloma Mami, 3BallMTY, Blessd y Juanes, quien cantó “Querida” de Juan Gabriel.

Para Marca MP era su debut en el Michelada y su primera experiencia también como público en el festival. Fue una de las pocas presentaciones que tendrán en vivo este año.

“No estamos teniendo una gira como tal”, dijo Chato, quien señaló que en general ha ido a pocos festivales como público, por lo que cuando Becky G los invitó a tocar en Coachella en 2023, se sorprendió al ver a la multitud.

“Se miraba como un mar de gente. Una experiencia bien, bien bonita. Y fue lo que me puedo acordar de esa vez”, dijo Chato.

Su álbum será diferente a lo que han hecho antes y han estado trabajando en él desde enero. Un reflejo de lo que está por venir son “No pierdo el tiempo” y “Ya no”.

“Hemos estado calando varios estilos diferentes como el acordeón, hemos implementado también el bajo, nunca habíamos grabado con bajo”, dijo Chato. “Hay varias canciones de otro género que ya también le estamos calando y, pues, ojalá también las podamos incluir en el disco para que la gente las pueda escuchar… va a ser un poquito diferente a lo que están acostumbrados a escuchar de nosotros, pero va a ser algo que ojalá les guste”.

“No pierdo el tiempo” fue compuesta por Chato en diciembre del año pasado junto con otros amigos de Los Ángeles con la idea de estar cerca de una cancha de fútbol y qué mejor si era la cancha de uno de los equipos más famosos del planeta.

“Me gusta mucho el fútbol y específicamente, el Real Madrid”, dijo Chato. “Quería hacer un video así, pues con el rollo de fútbol y con el Real Madrid literal en el estadio y, gracias a Dios, se dio la oportunidad”.

Los padres de Chato son de Guanajuato, México, y él nació en Santa Clara, California, pero a la hora de apoyar una selección nacional de fútbol, como sucederá en la próxima Copa Mundial, no lo duda, su corazón es mexicano.

“Siempre le hemos ido a México”, dijo. Antes de chiquito jugaba, pero ya cuando empecé ya la música, dejé de jugar”.

FUENTE: AP

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