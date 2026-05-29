Trabajan para drenar una cueva en Laos y liberar a 5 personas y buscar a 2 desaparecidos

Esta imagen tomada de un video difundido por Benz Norrased Palasing Seascout Diving muestra a los pobladores atrapados que fueron localizados en una cueva inundada en la provincia de Xaisomboun, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Laos. (Benz Norrased Palasing Seascout Diving via AP) AP

Indicaron que una tormenta nocturna complicó las labores de rescate. En tanto, continúan con la búsqueda de otras dos personas que siguen desaparecidas. Las víctimas habían entrado a la cueva en busca de minerales valiosos, según reportes.

Expertos en rescate de Laos y la vecina Tailandia han estado trabajando en conjunto durante la última semana para abrirse paso por estrechos pasadizos con paredes afiladas y secciones inundadas de la cueva, la cual se ubica en una zona escarpada de la provincia de Xaisomboun, a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de la capital, Vientiane.

El grupo incluye varios buzos que participaron en el complejo rescate de 12 niños y su entrenador de fútbol en el norte de Tailandia en 2018, después de que pasaron más de dos semanas atrapados en una cueva.

La organización laosiana Rescue Volunteer for People destacó que otro buzo de Malasia colabora con la operación. Kengkaj Bongkawong, jefe del grupo de rescate tailandés Metta Tham Rescue Kalasin, comentó que también hay buzos de Indonesia, Japón y Francia en camino.

El hallazgo el miércoles de cinco personas atrapados provocó la celebración de los rescatistas, quienes indicaron que continuarán con la búsqueda de los otros dos desaparecidos.

Un video filmado por el buzo tailandés Norrased Palasing mostró el emotivo momento en que él y el instructor de buceo finlandés Miiko Paasi salieron del agua y descubrieron a los hombres atrapados. En las imágenes se puede ver a los hombres con linternas sobre sus cabezas y sentados sobre una roca rodeada por agua.

Los cinco hombres fueron identificados por sus nombres de pila como Khamla, Mued, Ee, Ing y Laen, indicó el grupo de rescate laosiano. Según informes, estaban en buen estado de salud, pero exhaustos por la falta de agua comida. Los buzos les han llevado alimentos blandos y agua desde entonces.

En el video se puede oír a los hombres celebrando al ver a sus rescatistas, mientras Norrased les preguntaba cómo se sentían.

Además de presentarse ante la cámara, enviaron mensajes a sus familiares, pidiéndoles que no se preocuparan.

“No se preocupen, mamá, papá. Sigo con fuerza, estoy sano. Mañana estaré en casa. Los amo, mamá y papá”, expresó Mued.

Según funcionarios de Laos, los habitantes de la zona suelen recolectar alimentos en los alrededores boscosos para ganarse la vida.

Habían entrado en la cueva para buscar yacimientos de oro, según reportes. Bounphong Khammanyvong, un funcionario local en Longcheng, el distrito donde se encuentra la cueva, explicó que habían notado rocas o arena con colores inusuales en la cueva, por lo que entraron con la esperanza de excavarlas para ver si eran valiosas.

En una entrevista con el medio local Xaisomboun Province Television, Bounphong dijo el jueves que los aldeanos quedaron atrapados cuando las fuertes lluvias provocaron inundaciones que les impidieron salir. Una octava persona que logró escapar alertó a las autoridades.

Afirmó que el grupo entró a la cueva el 20 de mayo, mientras que los rescatistas aseguran que el ingreso fue el 19 de mayo.

Rescue Volunteer for People publicó en Facebook que el plan de operaciones del viernes incluye sacar agua de la cueva en un intento por liberar a los cinco aldeanos durante la jornada, pero que las fuertes lluvias de primera hora de la mañana habían complicado sus esfuerzos.

“La entrada de la cueva está en una zona baja. Cuando llueve, toda el agua baja hacia esta área y entra a la cueva”, dijo Bounphong en su entrevista.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP