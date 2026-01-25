americateve

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

Una enorme tormenta invernal continuó el domingo por la mañana, arrojando aguanieve, lluvia helada y nieve a lo largo del sur de Estados Unidos y hasta Nueva Inglaterra, causando temperaturas gélidas, cortes de energía generalizados y condiciones peligrosas en las carreteras.

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke) AP

Se espera que el hielo y la nevada continúen hasta el lunes en gran parte del país, seguidos de temperaturas muy bajas, lo que provocará que los "impactos peligrosos en los viajes y la infraestructura" persistan durante varios días, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Se pronosticó nieve intensa desde el Valle de Ohio hasta el noreste, al tiempo que una "acumulación catastrófica de hielo" amenaza con registrarse desde el Valle del Bajo Mississippi hasta el Atlántico Medio y el sureste del país.

"Es una tormenta única en el sentido de que es muy extensa", afirmó en una entrevista telefónica la meteoróloga Allison Santorelli, del Servicio Meteorológico Nacional. "Estaba afectando áreas desde Nuevo México y Texas hasta Nueva Inglaterra, así que estamos hablando de una extensión de unas 2.000 millas (3.218 kilómetros)".

Hasta la mañana del domingo, alrededor de 213 millones de personas estaban bajo algún tipo de advertencia de clima invernal, señaló. El número de clientes sin electricidad se acercaba a 840.000, según poweroutage.us, y la cifra seguía aumentando.

Tennessee fue el estado más afectado, con más de 300.000 clientes sin servicio, y Texas, Luisiana y Mississippi reportaron más de 100.000 clientes a oscuras.

Más de 10.000 vuelos ya habían sido cancelados el domingo y otros 8.000 se habían retrasado, según el rastreador de vuelos flightaware.com. Los aeropuertos más afectados hasta ahora son los de Filadelfia, Washington, Raleigh-Durham en Carolina del Norte, Nueva York y Nueva Jersey.

En el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, las pantallas interiores registraban decenas de vuelos cancelados y se podían ver pocos vehículos llegando el domingo por la mañana.

Incluso una vez que el hielo y la nieve dejen de caer, el peligro continuará, advirtió Santorelli.

"Detrás de la tormenta, simplemente hará un frío amargo en prácticamente los dos tercios orientales de la nación, al este de las Montañas Rocosas", subrayó. Eso significa que el hielo y la nieve no se derretirán tan rápido, lo que podría obstaculizar algunos esfuerzos para restaurar la energía y otra infraestructura.

El presidente Donald Trump había aprobado declaraciones de emergencia para al menos una docena de estados para el sábado, y se esperan más. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) preposicionó suministros, personal y equipos de búsqueda y rescate en varios estados, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que al menos cinco personas murieron debido al desplome de las temperaturas el sábado, antes que llegaran las nevadas con fuerza.

“Aunque aún es pronto para determinar las causas de muerte, es un recordatorio de que cada año los neoyorquinos sucumben al frío”, escribió en X. “El peligro de este clima es innegable”.

El demócrata también anunció que el lunes será un día de clases a distancia para los estudiantes del sistema escolar más grande del país.

En Nashville y el área circundante se reportan acumulaciones de hielo de media pulgada o más, con carámbanos colgando de las líneas eléctricas y ramas de árboles sobrecargadas cayendo al suelo.

"Típicamente decimos que una vez que se empieza a ver aproximadamente media pulgada de hielo, es cuando se empieza a ver cortes de energía más generalizados", indicó Santorelli.

La policía de Oxford, Mississippi, usó las redes sociales el domingo por la mañana para exhortar a la población a quedarse en casa, ante el grave peligro de estar afuera. Las cuadrillas de servicios públicos locales también suspendieron sus actividades durante la noche.

"Debido a las condiciones que ponen en riesgo la vida, Oxford Utilities ha tomado la difícil decisión de retirar nuestras cuadrillas de la carretera por la noche", publicó la compañía de servicios públicos en Facebook la madrugada del domingo.

"La situación es actualmente demasiado peligrosa para continuar", explicó. "Los árboles se rompen y caen alrededor de nuestros trabajadores cuando están en lo más alto de los camiones. Simplemente no podemos despejar las líneas eléctricas más rápido de lo que caen las ramas".

Las carreteras heladas también hicieron que viajar fuera peligroso en el norte de Georgia.

"¡Uno sabe que la situación está mal cuando Waffle House está cerrado!!!" publicó en Facebook la policía del condado Cherokee con una foto de un restaurante cerrado. El hecho de que los restaurantes de la cadena estén abiertos se ha convertido en una forma informal de medir la gravedad de los desastres climáticos en el sur --lo que se conoce como el Índice Waffle House.

Brumback reportó desde Atlanta. Walker desde Nueva York. Kristin Hall y Jonathan Mattise desde Nashville. Jeff Martin contribuyó a este despacho desde Kennesaw, Georgia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

