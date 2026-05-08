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Torino vence a Sassuolo y Frosinone consigue el ascenso a la Serie A

TURÍN, Italia (AP) — Torino anotó dos goles de cabeza en cuatro minutos para remontar y vencer el viernes a Sassuolo por 2-1 en un duelo entre equipos ubicados a la mitad de la tabla de la Serie A.

Giovanni Simeone, del Torino, festeja tras anotar ante Sassuolo en un partido de la Serie A italiana, el viernes 8 de mayo de 2026 (Tano Pecoraro/LaPresse via AP)
Giovanni Simeone, del Torino, festeja tras anotar ante Sassuolo en un partido de la Serie A italiana, el viernes 8 de mayo de 2026 (Tano Pecoraro/LaPresse via AP) AP

Sassuolo se adelantó gracias al mediocampista noruego Kristian Thorstvedt a los 51 minutos, pero Giovanni Simeone empató para Torino con un cabezazo a mitad de la segunda parte.

El noruego Marcus Pedersen, marcó contra su antiguo equipo para darle la ventaja a Torino cuatro minutos después.

El resultado devolvió a Torino a la senda del triunfo tras la derrota de la semana pasada en la cancha de Udinese. Esa caída es la única en sus últimos seis partidos.

La victoria llevó al Torino al 12º puesto, a cinco puntos de Sassuolo, que es 10º.

Frosinone asciende a la Serie A

Frosinone jugará la próxima temporada en la Serie A después de golear a Mantova por 5-0 para garantizar el segundo puesto y el ascenso automático a la máxima categoría junto con el campeón de la Serie B, Venezia, que aseguró su plaza la semana pasada.

Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia y Avellino competirán por el último cupo de ascenso, mientras que Reggiana, Pescara y Spezia descendieron a la Serie C.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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