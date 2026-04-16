Toletero de Angelinos Jorge Soler empieza a purgar suspensión reducida a 4 juegos por riña

La sanción del cubano Soler se redujo en tres juegos horas antes, como parte de un acuerdo entre las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros.

“Obviamente, Jorgie ha estado bateando muy bien últimamente, así que es una lástima que tengamos que prescindir de él por cuatro juegos", lamentó Kurt Suzuki, manager de los Angelinos, en el Yankee Stadium antes de la derrota de su equipo por 5-4. "Pero, ya sabes, es lo que hay y tenemos que lidiar con ello. Y sin duda estaremos esperando que regrese”.

Ambos jugadores fueron suspendidos inicialmente por siete juegos y multados por las mayores la semana pasada, después de que se enfrascaron en una trifulca en el terreno y fueron expulsados de un partido entre los Bravos y los Angelinos en Anaheim, California.

Cada pelotero apeló, y se alcanzó rápidamente un acuerdo entre las mayores y el sindicato que recortó el castigo de López a cinco juegos. Esa sanción entró en vigor de inmediato, y López pudo realizar su siguiente apertura programada el martes contra Miami gracias a un día libre en el calendario de Atlanta.

Soler batea para .231 con cinco jonrones, 18 carreras impulsadas y un OPS de .849. Conectó un jonrón la noche del martes, el último de tres cuadrangulares solitarios consecutivos de los Angelinos en la primera entrada de una victoria por 7-1 en el Yankee Stadium.

El cubano de 34 años había sido titular en los 18 juegos de los Angelinos esta temporada —15 como bateador designado y tres en el jardín derecho. Comenzó el día liderando la Liga Americana en carreras impulsadas, y batea para .313 (10 de 32) con cuatro jonrones, dos dobles, 12 impulsadas y un OPS de 1.175 en sus últimos 10 juegos.

El tercera base Yoán Moncada, también cubano, fue el bateador designado la noche del miércoles, con el venezolano Oswald Peraza en la esquina caliente. El jardinero derecho Jo Adell pasó al puesto de cuarto bate, normalmente ocupado por Soler en la alineación, y los Angelinos se vieron obligados por reglamento a jugar con un hombre menos en la banca.

“Sólo trato de decirles que, estén donde estén en la alineación, sean ellos mismos. Creo que a veces puedes tender a excederte si estás en ese lugar o con esa mentalidad, pero creo que Jo está en un punto ahora en el que se siente cómodo con lo que está haciendo”, dijo Suzuki. "Sabe lo que tiene que hacer. Sabe que con ser él mismo es suficiente”.

Soler le conectó un jonrón a López en la primera entrada el 7 de abril, y fue golpeado por una recta de 96 mph del derecho en su siguiente turno. En la quinta, Soler se fue hacia el montículo después de que López hizo un pitcheo descontrolado, alto y pegado que rozó el guante del receptor Jonah Heim.

Al principio, López levantó las manos mientras ambos se miraban fijamente. Luego, comenzaron a lanzar golpes.

Según MLB.com, Soler dijo esa noche: “Le pregunté si todo estaba bien y la respuesta que me dio no me gustó. Por eso fui allá”.

Las bancas y los bullpens se vaciaron mientras los peloteros de ambos equipos intentaban separar a los dos involucrados en la pelea. El mánager de Atlanta, Walt Weiss, estuvo entre quienes derribaron a Soler, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2021 con los Bravos.

López todavía tenía la pelota en la mano cuando conectó un golpe al casco de bateo de Soler. Ambos fueron compañeros en Atlanta durante la segunda mitad de la temporada 2024, y López señaló que “nunca hubo intención” de golpear a Soler.

Atlanta ganaba 4-2 cuando ocurrió la pelea. Los Bravos terminaron imponiéndose por 7-2.

El jonrón de dos carreras de Soler en la primera entrada lo dejó con 14 de 23, con cinco jonrones y tres dobles, frente a López.

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FUENTE: AP