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Tokischa comparte su camino a la recuperación en “Amor & Droga”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tokischa tenía muy claros los temas que quería abordar en su esperado álbum debut “Amor & Droga”.

ARCHVO - La rapera dominicana Tokischa se presenta en el festival de música Cusica Fest en Caracas, Venezuela, el domingo 17 de diciembre de 2023. (Foto AP/Matias Delacroix, archivo)
ARCHVO - La rapera dominicana Tokischa se presenta en el festival de música Cusica Fest en Caracas, Venezuela, el domingo 17 de diciembre de 2023. (Foto AP/Matias Delacroix, archivo) AP

Su disco comenzó a gestarse desde 2021, un año de mucho trabajo en el que tuvo su primera gira por Estados Unidos, y la primera canción que hizo con intención para el álbum fue “Mi novio”.

“La canción dice ‘me enamoré de un tecato, mi novio es un drogadicto’ porque así fue que empezó la historia. Cuando yo tenía como 19 o 20 años, yo me enamoré de una persona así y me envolví en ese mismo hábito y también me envolví en una relación muy tóxica”, dijo la estrella dominicana en entrevista por videollamada desde Nueva York a propósito del lanzamiento de su álbum este fin de semana.

En 2024 pasó unos siete meses en el estudio reuniendo todas sus canciones, algunas de las cuales las empezó a componer cuando estaba iniciando en la música hace una década.

La relación con ese novio adicto duró varios años en los que ella también tuvo problemas por su consumo de drogas. Luego tuvo otra relación que duró unos cuatro años en los que repitió el patrón de tratar de “salvar” a su pareja.

“Hay una canción que se llama ‘Heroína’ en el álbum que la escribí en un momento donde me di cuenta que yo no podía seguir salvando a la persona con la que estaba”, señaló. “Siento que es una canción muy liberadora y cada vez que yo la escucho me empodera”.

“Nani”, en cambio, se la dedica a su pareja actual, a quien agradece que la trate como princesa.

“Nunca había tenido una relación tan bonita, tan sin abusos y sin ningún tipo de consumos y manipulación, sin ningún tipo de celo fuera de control”, afirmó.

Pero no tiene un optimismo ciego, en esa misma canción acepta que ella tiene problemas surgidos de la relación con su padre, como se dice coloquialmente en inglés, “daddy issues”.

“El hombre en el que yo debería de confiar al 100% es mi papá. Y no lo hago porque realmente siento que no puedo confiar en él. Entonces mi confianza hacia los hombres va a estar un poco manchada, supongo, por siempre”, dijo.

El camino hacia la recuperación

Los años de relaciones abusivas y consumo de drogas llegaron a su fin tras una decisión radical. Tockischa se fue a vivir al campo para estar alejada de las fiestas y las personas que la inducían a la intoxicación. En cambio, buscó volver a conectar consigo y con la naturaleza apoyada en la meditación y la espiritualidad.

“Me dije que quería estar sobria, quería estar completamente sobria. Y también antes de eso me fui dando cuenta que no me gustaba cantar en el escenario bajo los efectos (de las drogas y el alcohol), porque no tenía control de mi cuerpo, de mi mente, no sabía lo que estaba haciendo”, dijo.

Sanar la hizo pensar que tenía un propósito más grande y que si seguía por ese camino negativo no lo iba a lograr. También se sirvió de la lectura y la escritura. Leía libros sobre el poder de la mente y escribía cada vez que sentía la urgencia de consumir. A veces escribía hasta cinco veces al día.

“Es tú sentarte a darle la cara a todo lo que te está pasando y a tu trauma”, dijo.

Aunque tomó la decisión en 2020, ha tenido altibajos como todas las personas en rehabilitación. La última vez que tomó fue durante la filmación de un video musical en 2024.

“Me puse insoportable”, reconoce.

Ampliar sus horizontes en la música

Los fans de Tokishcha que la han seguido desde sus primeros temas como “Desacato Escolar” y “Yo lo daño” se sorprenderán al escuchar que en “Amor & Droga” hay varias canciones en las que la voz de Tokischa suena muy diferente, con tonos que hasta ahora no ha mostrado y en géneros variados como el rock, representado en “Lola”.

“Me encanta el rock and roll”, dijo. “Incluso yo tenía una banda de rock”.

En la canción habla de una amiga y está inspirada en “Tear You Apart” de la banda She Wants Revenge.

“Esa canción me la enseñó ella y nosotras siempre la escuchábamos tomando ron y yendo en el tren, íbamos bailando y es una amiga que aprecio mucho”, dijo.

Ahora Tokischa está pensando en hacer una versión de “Lola” apta para sus sobrinas niñas.

“Les encanta, entonces quiero grabar una versión clean (limpia)”, señaló.

En estos años la perspectiva de Tokischa ha cambiado. Sabe que también se puede hacer un “Perreo llorando”, como el título de unas de las canciones principales del álbum.

“Siento que muchas veces perrear es como una salvación”, dijo. “Hay ocasiones donde yo he estado preocupada o triste y pongo música y me pongo a bailar y me siento mucho mejor”.

FUENTE: AP

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