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Tiroteo en el norte de Pensilvania deja 9 muertos

Nueve personas murieron el viernes en un tiroteo en Erie, Pensilvania, informó el gobernador Josh Shapiro el sábado. La policía indicó que el presunto agresor también estaba muerto.

“No he visto nada parecido en mis más de 28 años (en la policía)”, declaró el jefe policial de Erie, Rick Lorah, a una cadena local de noticias: “No estoy seguro de que la ciudad de Erie haya visto alguna vez la pérdida de vidas y la devastación que acabamos de presenciar”.

Lorah se negó a ofrecer más detalles, pero manifestó que las circunstancias del tiroteo eran “profundamente perturbadoras”.

Shapiro señaló el sábado que ofreció el “pleno apoyo” de su gobierno a la alcaldesa de Erie, Daria Devlin.

La ciudad de Erie publicó a última hora de la noche del viernes que el presunto agresor estaba muerto y que ya no había ninguna amenaza para el público.

Erie se encuentra a unos 206 kilómetros (128 millas) al norte de Pittsburgh.

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GaNun es miembro del cuerpo de Report for America para The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas que reciben poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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