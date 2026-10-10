Tiroteo en el norte de Pensilvania deja 9 muertos

“No he visto nada parecido en mis más de 28 años (en la policía)”, declaró el jefe policial de Erie, Rick Lorah, a una cadena local de noticias: “No estoy seguro de que la ciudad de Erie haya visto alguna vez la pérdida de vidas y la devastación que acabamos de presenciar”.

Lorah se negó a ofrecer más detalles, pero manifestó que las circunstancias del tiroteo eran “profundamente perturbadoras”.

Shapiro señaló el sábado que ofreció el “pleno apoyo” de su gobierno a la alcaldesa de Erie, Daria Devlin.

La ciudad de Erie publicó a última hora de la noche del viernes que el presunto agresor estaba muerto y que ya no había ninguna amenaza para el público.

Erie se encuentra a unos 206 kilómetros (128 millas) al norte de Pittsburgh.

GaNun es miembro del cuerpo de Report for America para The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas que reciben poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP