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Tim Cook dejará el cargo de CEO de Apple y cederá el mando al director de hardware

El director general de Apple, Tim Cook, dejará el cargo que heredó del fallecido Steve Jobs, tras casi 15 años al frente, en los que el valor de mercado de la compañía se disparó en más de 3,6 billones de dólares durante una era de prosperidad impulsada por el iPhone.

ARCHIVO - El director general de Apple, Tim Cook, habla en el escenario durante la presentación de nuevos productos en Apple Park el martes 9 de septiembre de 2025, en Cupertino, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez/Archivo)
ARCHIVO - El director general de Apple, Tim Cook, habla en el escenario durante la presentación de nuevos productos en Apple Park el martes 9 de septiembre de 2025, en Cupertino, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez/Archivo) AP

Cook, de 65 años, cederá las funciones de director general al director de ingeniería de hardware de Apple, John Ternus, el 1 de septiembre, pero seguirá vinculado a la empresa de Cupertino, California, como presidente ejecutivo. Esto es similar a las transiciones realizadas por Jeff Bezos, de Amazon, y Reed Hastings, de Netflix, después de que pusieran fin a exitosas etapas como directores generales.

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y haber recibido la confianza para liderar una compañía tan extraordinaria", comentó Cook en un comunicado. "Amo a Apple con todo mi ser, y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y profundamente comprometidas con los demás”.

Aunque nunca logró sacudirse la percepción de que carecía de la visión de Jobs, Cook aprovechó la popularidad del iPhone y otros avances orquestados por su predecesor para llevar a Apple a alturas que parecían inimaginables cuando estuvo al borde de la bancarrota a mediados de la década de 1990.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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