ROLANDO ZALDÍVAR REAPARECE EN LAS CALLES DE MIAMI Y RECONOCE: "El daño me lo hago yo mismo

El reconocido locutor cubano Rolando Zaldívar reapareció públicamente en las calles de Miami y habló con franqueza sobre el complejo momento personal que atraviesa, meses después de abandonar un programa de rehabilitación al que había ingresado para intentar superar sus problemas de adicción.

El comunicador fue localizado por integrantes del proyecto Conducta Dade , que desde hace meses ha seguido su situación y anteriormente lo ayudó a iniciar un tratamiento.

Durante la conversación, Zaldívar habló sobre su realidad actual, su relación con quienes intentaron ayudarlo y las decisiones personales que, según reconoció, han contribuido a llevarlo hasta este punto.

Zaldívar apareció en un área de Miami donde las imágenes muestran a varias personas viviendo en condiciones precarias.

El propio locutor utilizó una expresión particularmente gráfica para describir el lugar:

“Estamos en el boulevard de los sueños rotos, que llega hasta el otro puente, un poco más allá”.

Cuando le preguntaron por qué había elegido ese nombre, el antiguo conductor de Disco Fiesta 98 se incluyó entre quienes, según sus palabras, han visto quebrarse sus proyectos de vida.

“¿Por qué el boulevard de los sueños rotos? Porque a todas las personas, incluyéndome a mí, los sueños se les rompieron”.

Zaldívar explicó que tomó la expresión de la conocida canción de Joaquín Sabina dedicada a Chavela Vargas y aseguró que, para él, resume lo que observa diariamente en ese lugar.

Aclara su relación con Conducta Dade tras abandonar la rehabilitación

El comunicador también quiso responder a las versiones que circulan sobre un supuesto distanciamiento con Conducta Dade.

Según explicó, algunas personas lo reconocen en la calle y le dicen que “quedó mal” con quienes lo ayudaron y que la relación entre ambas partes terminó deteriorándose después de abandonar el tratamiento.

Zaldívar negó que exista esa ruptura.

“Me hacen referencia a que quedé mal con el proyecto de Conducta, que las relaciones no son buenas, que las relaciones entre el padrino y yo ya no existen”, relató.

Posteriormente aseguró que “estas cosas no son ciertas” y consideró importante aclararlo públicamente.

Zaldívar reflexiona sobre sus propios conflictos

Uno de los momentos más personales de la conversación llegó cuando habló sobre las personas que considera amigas o enemigas.

El locutor incluso cuestionó si algunos de los conflictos que percibe son reales o podrían estar relacionados con la situación que atraviesa.

“No sé si son los que yo me he creado o los tengo, o no los tengo, o son loqueras mías relacionadas con lo que ustedes saben, porque eso también puede suceder”, expresó.

La reflexión terminó con una de las frases más contundentes de su aparición.

“Yo realmente no le hago daño a las personas; el daño, como lo he dicho anteriormente, me lo hago yo mismo”.

Había ingresado en rehabilitación, pero abandonó el tratamiento

La situación de Rolando Zaldívar comenzó a generar preocupación pública durante los últimos meses de 2025.

En febrero de este año reconoció públicamente que atravesaba problemas de adicción y explicó que llevaba aproximadamente un año consumiendo sustancias.

Posteriormente, con ayuda de Conducta Dade, ingresó en un programa de rehabilitación.

El proceso generó expectativas entre amigos, antiguos colegas y seguidores que conocían su trayectoria en los medios cubanos.

Sin embargo, en abril abandonó el tratamiento.

Su nueva aparición confirma que continúa enfrentando una situación personal compleja.

Su caso comenzó a recibir atención tras un arresto en Miami

En noviembre de 2025, Zaldívar fue arrestado en Miami por cargos relacionados con hurto menor y posesión de cocaína.

A partir de entonces, diferentes publicaciones en redes sociales comenzaron a mostrar el deterioro de su situación personal.

Conducta Dade se involucró posteriormente en el caso e intentó facilitarle acceso a tratamiento y apoyo.

Una voz emblemática de la radio cubana

La situación actual contrasta con la extensa trayectoria profesional que convirtió a Zaldívar en una voz conocida para varias generaciones de cubanos.

Durante las décadas de 1990 y 2000 alcanzó gran popularidad en la radio habanera, especialmente por su trabajo en el programa musical Disco Fiesta 98, transmitido por Radio Ciudad de La Habana.

Su estilo de conducción, dicción y dominio del lenguaje hicieron que fuera considerado un referente por jóvenes interesados en desarrollar una carrera en la locución.

Después de abandonar Cuba, pasó por México y Houston antes de establecerse definitivamente en Miami en 2014.

Una reaparición marcada por la autocrítica

Esta vez, Zaldívar no intentó minimizar la situación que enfrenta.

Por el contrario, sus declaraciones estuvieron marcadas por momentos de autocrítica y reconocimiento de las consecuencias de sus propias decisiones.

La frase con la que resumió su situación fue especialmente reveladora:

“El daño me lo hago yo mismo”.

Su reaparición vuelve a generar preocupación entre quienes recuerdan su extensa trayectoria profesional, pero también muestra a un hombre consciente, al menos en sus propias palabras, de que necesita romper con el ciclo que lo mantiene en las calles.