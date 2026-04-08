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Tigres vencen a Sounders por 2-0 en la ida de cuartos de la Copa de Campeones de CONCACAF

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El mediocampista Ozziel Herrera anotó un gol en la primera mitad y los Tigres derrotaron el jueves 2-0 a los Sounders de Seattle en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Los jugadores de Tigres festejan un autogol de los Sounders de Seattle, durante la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 8 de abril de 2026, en Monterrey, México (AP Foto/Jorge Mendoza)
Los jugadores de Tigres festejan un autogol de los Sounders de Seattle, durante la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 8 de abril de 2026, en Monterrey, México (AP Foto/Jorge Mendoza) AP

Herrera adelantó al equipo local a los 51 minutos, antes de que el defensa central Jackson Ragen marcara un autogol a los 76.

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles en Seattle. El ganador enfrentará a Nashville o al América en una de las semifinales.

Tigres avanzó después de remontar e imponerse 5-4 en el global ante Cincinnati en los octavos de final. Los Sounders avanzaron a los cuartos de final con una victoria global de 5-1 sobre los Whitecaps de Vancouver, subcampeones en 2025.

El conjunto del norte de México pudo haberse puesto en ventaja hacia el final de la primera mitad, pero el argentino Ángel Correa, exjugador del Atlético de Madrid falló un penalti al enviar su tiro por encima del travesaño.

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FUENTE: AP

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