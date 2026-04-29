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Tigres ponen al lanzador Casey Mize y al infielder puertorriqueño Javier Báez en lista de lesionados

ATLANTA (AP) — Los Tigres de Detroit colocaron al lanzador Casey Mize y al puertorriqueño infielder Javier Báez en la lista de lesionados el miércoles, después de que ambos se lesionaran en una derrota en el primer juego de una serie ante los Bravos de Atlanta.

Javier Báez (28), de los Tigres de Detroit, es examinado por el mánager de los Tigres, A.J. Hinch (derecha), y un preparador físico del equipo tras lesionarse la pierna derecha mientras corría hacia la primera base en un rodado contra los Bravos de Atlanta, durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el martes 28 de abril de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)
Javier Báez (28), de los Tigres de Detroit, es examinado por el mánager de los Tigres, A.J. Hinch (derecha), y un preparador físico del equipo tras lesionarse la pierna derecha mientras corría hacia la primera base en un rodado contra los Bravos de Atlanta, durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el martes 28 de abril de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Mize ingresó a la lista de lesionados de 15 días por una distensión del aductor derecho, mientras que Báez fue incluido en la lista de 10 días por un esguince en el tobillo derecho. El zurdo venezolano Enmanuel De Jesus y el primera base Jace Jung fueron llamados desde Triple-A Toledo.

Mize salió del juego en la tercera entrada el martes por rigidez en la ingle derecha, después de fildear un rodado hacia la primera base.

“Fue como un endurecimiento gradual. Hicimos algunas pruebas entre entradas y me sentí lo suficientemente bien como para volver a salir, pero simplemente nunca desapareció del todo”, comentó el derecho después del partido.

Dos entradas más tarde, Báez fue retirado del campo en un carrito por una lesión en el pie derecho que sufrió en un rodado para out al campocorto. Intentaba ganarle a un tiro alto a la primera base, pisó la almohadilla de manera incómoda con el pie izquierdo y luego su pie derecho se le dobló debajo de la pierna al caer.

Báez manifestó que se sentía mejor después de recibir tratamiento, pero no fue suficiente para evitar una estadía en la lista de lesionados.

“No sé cómo no se rompió, para ser honesto”, expresó.

Mize fue All-Star en 2025, cuando tuvo marca de 14-6 con efectividad de 3,86. Esta temporada tiene récord de 2-2 con efectividad de 2,90 en seis aperturas.

Báez batea para .256 con dos jonrones y seis carreras impulsadas.

De Jesus integró el roster de Detroit para el Día Inaugural, pero tuvo dificultades en seis juegos, con una efectividad de 10,13, seis bases por bolas y nueve ponches en ocho entradas. Jung bateaba para .222 con dos jonrones y 10 carreras impulsadas en Toledo.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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