Tigres despidieron a Gabe Álvarez por enviar un 'mensaje inapropiado' a una colega

Los Tigres anunciaron el martes que el mexicano Gabe Álvarez fue despedido por lo que calificaron como una “violación de la política del club”, pero no especificaron la infracción.

Álvarez declaró a ESPN el miércoles que envió “un solo mensaje de texto a una colega que pretendía como una broma ligera”.

“Poco después de enviarlo, reconocí que el mensaje era inapropiado y no reflejaba los valores y el criterio que me esfuerzo por mantener, y de inmediato me comuniqué para aclarar mi intención”, añadió.

“Jamás tuve la intención de causar incomodidad u ofensa, y lamento que el mensaje haya creado esta situación. Fue un incidente aislado y no refleja mi historial de larga data de profesionalismo, respeto por mis colegas y conducta a lo largo de mi carrera”.

Álvarez, de 52 años, jugó partes de tres temporadas en las Grandes Ligas como tercera base con Detroit y de los Padres de San Diego antes de trabajar como entrenador asistente en USC. Detroit lo contrató como coordinador de bateo de ligas menores en 2021, comenzó a dirigir a Double-A Erie en 2022 y fue ascendido a la Triple-A Toledo en 2025.

The Athletic informó en septiembre pasado que al menos ocho empleados de los Tigers habían sido acusados de mala conducta hacia mujeres durante los dos años anteriores. El reportaje publicado en septiembre siguió a una investigación que comenzó en abril de 2025 e incluyó entrevistas con 45 empleados actuales y previos, además de acceso a correos electrónicos, documentos de recursos humanos, mensajes de texto y registros judiciales.

Seis de los ocho hombres acusados de acosar y maltratar a mujeres fueron despedidos o no se les renovaron los contratos, y uno fue suspendido después de que The Athletic solicitara comentarios sobre las acusaciones en su contra.

La organización manifestó entonces en un comunicado que estaba “comprometida con una cultura de respeto, seguridad e inclusión”.

En ausencia de Álvarez, el coach de bateo Mike Hessman fue nombrado mánager interino. Hessman comentó a los reporteros en Toledo el martes que el equipo está enfocado en seguir adelante tras el despido de Alvarez.

“Habrá preguntas, no tenemos muchas respuestas. El mensaje principal es volver al béisbol”, señaló Hessman. “Las cosas pasan a lo largo de una temporada. ... Un obstáculo más que superaremos”.

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FUENTE: AP