Thunder cree que aún puede mejorar a pesar tener marca de 8-0 en los playoffs

El base del Thunder de Oklahoma City Alex Caruso salta para anotar frente al base de los Lakers de Los Ángeles Austin Reaves y el alero Rui Hachimura en el juego 4 de las semifinales del Oeste el lunes 11 de mayo del 2026. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

El Thunder barrió su segunda serie consecutiva esta postemporada al resistir el lunes por la noche a los aguerridos Lakers por 115-110 en el Juego 4 de las semifinales de la Conferencia Oeste. Oklahoma City terminó con marca de 8-0 contra LeBron James y los Lakers esta temporada, y los campeones defensores también están 8-0 en estos playoffs tras palizas consecutivas a Phoenix y Los Ángeles.

Claro, el entrenador Mark Daigneault puede ver áreas de mejora y problemas por resolver. El MVP Shai Gilgeous-Alexander advierte que el trabajo está lejos de terminar.

Aun así, el Thunder es incuestionablemente la referencia de la liga para conseguir campeonatos consecutivos por primera vez desde que Golden State ganó en 2017 y 2018 con esta racha en playoffs y con su dominante temporada regular.

La máquina implacable del gerente general Sam Presti parece bastante imbatible mientras se dirige a las finales de la Conferencia Oeste por segundo año consecutivo y por sexta vez en las últimas 16 temporadas.

“Hemos hecho nuestro trabajo hasta ahora, eso es lo único que realmente significa”, manifestó Gilgeous-Alexander. “Salimos ahí, ejecutamos, jugamos a un alto nivel y hemos podido ganar ocho partidos difíciles contra rivales realmente buenos. Eso es lo único que realmente significa. Y nada está garantizado. En los playoffs, no hay dos partidos iguales, especialmente cuando cambias de oponente. Así que los desafíos apenas vienen, supongo que se puede decir”.

El siguiente desafío serán los Spurs de San Antonio o Timberwolves de Minnesota en las finales de conferencia, después de varios días más de descanso que esos equipos, que tienen la serie empatada antes del Juego 5 el martes por la noche.

Pero quien salga de esa pelea a piedra y lodo de la serie enfrentará al mayor desafío de la NBA: un Thunder fluido e implacable, que parecen estar operando a un nivel incluso más alto que el que alcanzaron la temporada pasada cuando ganaron el título.

“Hemos sido muy, muy buenos”, comentó Daigneault. “Me pareció que esta noche tuvimos más lapsos que en partidos anteriores, así que tenemos que aprender de eso. Obviamente tenemos que jugar mejor durante más de los 48 minutos, pero también creo que en un partido de playoffs el viento te va a dar de frente por distintas razones en distintos momentos, y tienes que ser capaz de recentrarte. Me pareció que lo hicimos excepcionalmente bien”.

El Thunder nunca había barrido series consecutivas de playoffs, y tampoco lo hicieron antes los SuperSonics de Seattle.

Los Lakers fueron arrollados por Oklahoma City tres veces antes de que disputaran un partido cerrado en el juego 4. El Thunder estuvo abajo en el último cuarto por primera vez en estos playoffs, y su victoria por cinco puntos fue la más estrecha.

Pero el Thunder reaccionó, como casi siempre lo hacen.

Gilgeous-Alexander anotó nueve de sus 35 puntos en el último cuarto. Ajay Mitchell, el escolta suplente que se ha convertido en figura ante la ausencia por lesión de Jalen Williams, aportó 10 de su máximo de carrera en playoffs —28— en ese mismo periodo. Chet Holmgren tuvo, posiblemente, las canastas más importantes de todas, incluido un mate para tomar la delantera con 32,8 segundos por jugar..

El entrenador de Los Ángeles, JJ Redick, y su cuerpo técnico parecieron tener un plan de juego sorprendente y efectivo para hostigar a los anotadores del Thunder, y aun así no tuvo mucho impacto en el marcador.

Daigneault encontró momentos didácticos durante la demolición de los Lakers por parte de su equipo, que enviaron dobles marcas a Gilgeous-Alexander y a otros manejadores del balón a un ritmo que no habían visto desde la serie de playoffs deñ Thunder contra Denver hace un año.

En quizá el aspecto más desalentador de esta serie para los futuros rivales del Thunder, que ha aprendido y mejorado a partir de los escasos aciertos de los Lakers.

“Realmente nos obligó a afinar nuestros ataques, pero me pareció que hicimos un gran trabajo con eso”, señaló Daigneault. “En el cierre, tuvimos algunas jugadas enormes con acciones alto-bajo, trampas, y conseguimos un mate para Chet. Fue un gran ataque, y simplemente me pareció que mostramos una gran ejecución de eso. Así que creo que somos mucho mejores en esa área de lo que éramos al llegar a la serie”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP