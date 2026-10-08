Tasas hipotecarias en EEUU suben a su nivel más alto en tres años

Una vivienda en venta en Arlington Heights, Illinois, el 16 de septiembre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh) AP

La hipoteca de referencia a 30 años con tasa fija subió a 7,40% desde 7,28% la semana pasada, informó el comprador de hipotecas Freddie Mac el jueves. Hace un año, la tasa promedio era de 6,30%.

La tasa promedio se encuentra ahora en su nivel más alto desde el 16 de noviembre de 2023, cuando estaba en 7,44%.

El mercado de la vivienda ha estado estancado este año en gran medida debido al aumento de las tasas hipotecarias, que puede sumar cientos de dólares al mes en costos para los prestatarios, limitando el poder adquisitivo de la gente y llevando a muchos a posponer la compra de una casa.

Los costos de endeudamiento de las hipotecas a 15 años con tasa fija, que a menudo buscan los prestatarios que refinancian un préstamo de ese tipo, también aumentaron esta semana. Esa tasa promedio subió a 6,73% desde 6,60% la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,53%.

Las tasas hipotecarias han ido en aumento en los meses transcurridos desde el inicio de la guerra de Estados Unidos con Irán a finales de febrero. El reciente repunte de las tasas también refleja una mayor volatilidad del mercado de bonos, ya que el alza de los precios del petróleo debido a la guerra alimenta las preocupaciones por la inflación.

Las tasas de los préstamos para vivienda están influenciadas por la inflación, la política de la Reserva Federal y las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía, entre otros factores. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ha subido a su nivel más alto desde 2002 debido a preocupaciones por la inflación, la deuda pública y otros factores.

El rendimiento se ubicaba en 5,29% al mediodía del jueves en el mercado de bonos. Eso está muy por encima de su nivel de 3,97% de antes de que comenzara la guerra con Irán.

A finales de febrero, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años bajó brevemente a 5,98%, su nivel más bajo desde finales de 2022. El aumento de 1,42 puntos porcentuales en la tasa desde entonces se traduce aproximadamente en un costo mensual adicional de 376 dólares para un prestatario que financie un préstamo hipotecario de 400.000 dólares a la tasa promedio actual.

Dependiendo de los ingresos, el crédito y otros factores de un prestatario, puede calificar para una tasa de hipoteca a 30 años por debajo o por encima del promedio actual.

El mercado de la vivienda ha estado en declive desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. Las ventas de viviendas usadas se mantuvieron prácticamente sin cambios el año pasado, estancadas en un mínimo de 30 años.

El mes pasado, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó que las ventas de viviendas existentes cayeron 2% en agosto respecto de julio, a una tasa anual ajustada estacionalmente de 3,98 millones de unidades. Ese fue su ritmo anual más lento en más de un año.

El fuerte aumento de las tasas hipotecarias ha llevado a muchos posibles compradores de vivienda a poner en pausa sus planes de búsqueda.

Las solicitudes de hipotecas, que incluyen préstamos para comprar una vivienda o refinanciar una hipoteca existente, cayeron por quinta semana consecutiva la semana pasada, mientras las tasas hipotecarias seguían subiendo, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

Las tasas más altas también están impidiendo que muchos propietarios refinancien su hipoteca actual. Las solicitudes de refinanciamiento de préstamos para vivienda cayeron la semana pasada a su nivel más bajo desde enero de 2025 y fueron menos de la mitad del ritmo del año pasado, de acuerdo con la MBA.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP