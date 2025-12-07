Tagovailoa brilla y lidera a Dolphins a su 4ª victoria consecutiva 34-10 ante Jets

Compartir en:









Tua Tagovailoa (1), quarterback de los Dolphins de Miami, reacciona durante el primer cuarto de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Jets de Nueva York, el domingo 7 de diciembre de 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Photo/Adam Hunger) AP

Con la cuarta victoria consecutiva de Miami, Tagovailoa mejoró a 7-0 contra los Jets como titular y 8-0 en general en los juegos en los que ha jugado contra los rivales de la AFC Este.

De'Von Achane corrió para 92 yardas y un touchdown antes de salir en el segundo cuarto con una lesión en las costillas. Jaylen Wright lo reemplazó y logró un récord personal de 107 yardas y un touchdown. El novato Ollie Gordon II también corrió para un touchdown para Miami (6-7), que corrió para 239 yardas y ha ganado cinco de sus últimos seis juegos después de comenzar la temporada 1-seis.

Tagovailoa completó 13 de 21 pases para 127 yardas con un pase de touchdown a Jaylen Waddle antes de sentarse en los minutos finales con el juego ya asegurado.

Los Jets (3-10) fueron eliminados oficialmente de la contienda por los playoffs con la derrota. Es el 15º año consecutivo —la sequía activa más larga de la NFL— sin una aparición en la postemporada para Nueva York.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

