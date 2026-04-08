Surge en EEUU un esfuerzo nacional para fortalecer sinagogas rurales en tiempos de antisemitismo

La voluntaria Marlene Ring extiende un mantel mientras prepara una sala para la comida de Pascua, el lunes 30 de marzo de 2026, en la sinagoga Beth Israel de Waterville, Maine. (AP Foto/Robert F. Bukaty) AP

En estos días, hacer crecer las congregaciones ocupa buena parte de la mente de Isaacs, quien encabeza un movimiento para fortalecer las sinagogas rurales y las comunidades judías de todo el país. Ya han llegado a decenas de ellas y esperan alcanzar a muchas más.

“La vida judía rural es importante para el pueblo judío y es importante para la parte rural de Estados Unidos. Esas personas merecen ser atendidas y acompañadas”, afirmó la clériga.

Isaacs es directora ejecutiva del Center for Small Town Jewish Life (Centro para la Vida Judía en Pueblos Pequeños) en Colby College, una institución de artes liberales en Waterville, Maine. El centro inicio sus actividades hace una década con el objetivo de apoyar a congregaciones judías que están lejos de las grandes ciudades y ha crecido hasta gestionar programas para más de 60 comunidades en 22 estados.

Un poco menos del 2,4% de los estadounidenses son judíos. De esos millones de personas, una de cada ocho vive fuera de una gran zona urbana, y el centro existe para ayudarlos a prosperar, señaló Isaacs.

El trabajo del centro se desarrolla en un momento crucial, ya que hay aproximadamente un 20% menos de sinagogas en Estados Unidos que en 1990, según datos recopilados por Alanna E. Cooper, profesora de estudios judíos en Case Western Reserve University, en Ohio. La tendencia es aún más marcada en las zonas rurales de Estados Unidos, donde el envejecimiento de la población y las mudanzas de residentes han golpeado con fuerza a las congregaciones.

El acercamiento a las sinagogas rurales también ocurre mientras los judíos estadounidenses enfrentan una creciente ola de antisemitismo y ataques violentos contra comunidades judías. La Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) registró un aumento de casi el 900% en los incidentes antisemitas en la década que terminó en 2024. Algunos de los estados con una alta tasa de incidentes incluyen estados mayormente rurales como Maine, Nueva Hampshire y Wyoming, según el informe de la ADL.

El trabajo del centro puede ayudar a revertir esa tendencia, sostuvo Isaacs.

“Hay más judíos que experimentan alegría, que pueden encontrar fortaleza, establecer conexiones con otros judíos de todo el país y de todo el mundo”, señaló Isaacs. “En un mundo de creciente antisemitismo, es cada vez más importante que las comunidades judías sean alegres, fuertes y estén conectadas”.

Desde su creación, el centro ha ayudado a congregaciones que van desde Maine hasta California, Montana y Texas.

De Maine a Montana

Isaacs también es la rabina de Beth Israel, una sinagoga centenaria en la carretera desde Colby y la única que se encuentra a menos de 32 kilómetros (20 millas) de la universidad. La sinagoga ha crecido junto con el centro, pero el trabajo del Center for Small Town Jewish Life se extiende mucho más allá de Maine, explicó.

Y las congregaciones que han dependido del centro dijeron que sus aportes son vitales en un país donde la población judía ha sido abrumadoramente urbana desde los primeros días de la inmigración. En Helena, Montana, Rebecca Stanfel, directora ejecutiva del Montana Jewish Project, comentó que el centro fue clave para ayudar a reunir a la relativamente pequeña comunidad judía en su vasto estado.

Vincular entre sí a comunidades de fe dispersas tiene una importancia crítica en un lugar como Montana, señaló Stanfel.

“En Helena, no tenemos otra opción que depender de voluntarios. Y si queremos tener algo como un séder, las Altas Fiestas, tiene que salir de la comunidad”, afirmó. “Ese también es un modelo realmente importante para la gente fuera de las zonas rurales de Estados Unidos”.

Un plan para ayudar

El centro asiste a las congregaciones mediante tres estrategias diseñadas para impulsar a las sinagogas rurales. Una es Makom, un programa de mentoría de dos años para rabinos en las primeras etapas de su servicio en sinagogas rurales.

Otra capacita a líderes laicos para dirigir la oración y apoyar a las congregaciones, lo que las ayuda a prosperar sin un rabino de tiempo completo. La tercera es el acompañamiento en liderazgo de juntas directivas, que capacita a presidentes de sinagogas y a sus juntas sobre cómo gestionar instituciones judías en pueblos pequeños.

La rabina Lisa Rappaport, que dirige la Congregación Beth Israel en Chico, California, fue una de las primeras en pasar por el programa Makom. Los rabinos rurales a menudo encabezan la única congregación judía de la ciudad, y eso hace que el trabajo sea “especial, hermoso y desafiante”, indicó.

Fortalecer a las comunidades rurales

El programa de becas Makom ayuda a los rabinos rurales a enfrentar ese desafío, afirmó Rappaport.

“Nos hemos sentido muy validados como rabinos en comunidades pequeñas, en el sentido de que nuestro trabajo es igual de importante”, afirmó.

En Waterville, voluntarios que iban desde estudiantes de Colby hasta jubilados se preparaban para recibir a unas 100 personas para la Pascua judía. Puede ser una comunidad pequeña, pero es fuerte y afectuosa, dijo Jeff Lovitz, miembro de la sinagoga, mientras doblaba servilletas.

“Hemos estado aquí desde principios de los años 70. Nuestros hijos fueron a la escuela hebrea aquí. Creo que es importante tener una comunidad judía en Waterville”, apuntó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP