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Surcoreanos suspiran aliviados tras el regreso de un lobo fugado sano y salvo al zoológico

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Las redes en Corea del Sur estallaron en celebraciones el viernes tras la captura, sano y salvo, de un lobo de dos años que se escapó de un zoológico del país, tras una búsqueda de nueve días que mantuvo a la población en vilo y lo convirtió en una celebridad nacional.

En esta imagen, distribuida por la municipalía de Daejeon, un veterinario examina el estado de un lobo, llamado Neukgu, en el partque temático Daejeon O-World, en Daejeon, Corea del Sur, el 17 de abril de 2026. (Municipalía de Daejeon vía AP)
En esta imagen, distribuida por la municipalía de Daejeon, un veterinario examina el estado de un lobo, llamado Neukgu, en el partque temático Daejeon O-World, en Daejeon, Corea del Sur, el 17 de abril de 2026. (Municipalía de Daejeon vía AP) AP

El lobo, llamado Neukgu, salió de su recinto en el zoológico O-World de Daejeon excavando el 8 de abril, lo que desencadenó una búsqueda que captó la atención del país y suscitó temores por su seguridad. Activistas por los derechos de los animales cuestionaron si el animal podría sobrevivir fuera del zoo y temían que pudiera ser abatido durante la captura, como había ocurrido con un puma que se escapó del mismo lugar en 2018.

La intensa preocupación nacional llevó al presidente, Lee Jae Myung, a emitir un comunicado para tranquilizar a la población, señalando que la policía, los bomberos y el ejército estaban haciendo todo lo posible para capturar al lobo con vida.

Las autoridades estuvieron a punto de atrapar a Neukgu después de verlo en una montaña cerca del zoo a principios de esta semana, pero el animal se zafó del perímetro establecido por los rescatistas. Un conductor lo avistó y compartió un video en el que se le ve trotando por una oscura carretera de montaña, iluminada por los faros del vehículo que lo seguía.

Neukgu fue localizado y sedado finalmente en una colina cerca de una autopista a primera hora del viernes, tras una búsqueda de varias horas en la que participaron drones, policías y personal de emergencias, además de veterinarios, según autoridades de la ciudad y del zoológico. Estaba estable después de ser llevado de vuelta al zoo, donde los veterinarios usaron un endoscopio para extraer un anzuelo de pesca de su estómago, pero no hallaron otros problemas de salud significativos.

Autoridades de Daejeon difundieron videos en redes sociales en los que se ve a los rescatistas sacar al lobo, que yacía inconsciente, de una zanja y colocarlo en un transportín, así como al animal mientras se le realizaban exámenes médicos en el zoológico.

Las redes sociales se inundaron de publicaciones de celebración, incluidos mensajes como “bienvenido” y “Neukgu, es peligroso estar fuera de casa". El alcalde de Daejeon, Lee Jang-woo, manifestó en una publicación en Facebook su “más profundo agradecimiento a los ciudadanos de Daejeon y también a toda la nación por su apoyo para garantizar el regreso seguro de Neukgu”.

Nacido en el zoo en 2024, Neukgu es un descendiente de tercera generación de un grupo de lobos traídos desde Rusia en 2008 como parte de un proyecto para reintroducir lobos parecidos a los que vivían en estado salvaje en Corea antes de extinguirse en la década de 1960.

Lee Kwan Jong, director de O-World, dijo que Neukgu estará en una zona separado de otros animales y recibirá cuidados hasta que se haya recuperado por completo y se estabilice.

La administración del zoológico, que ha sido criticada por una serie de fugas de animales, cerró las instalaciones tras la escapada de Neukgu y afirma que no ha decidido cuándo reabrirá.

Lee Kwan Jong señaló que el zoológico, que está revisando sus medidas de seguridad, dará prioridad a la recuperación de Neukgu.

Se espera que su presencia sea una enorme atracción cuando el recinto reabra sus puertas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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