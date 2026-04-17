americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sue Bird y Megan Rapinoe se separan y ponen fin a su podcast

Sue Bird y Megan Rapinoe se están separando.

ARCHIVO - La futbolista Megan Rapinoe y la basquetbolista Sue Bird posan antes de un partido de baloncesto, el domingo 11 de junio de 2023, en Seattle (AP Foto/Lindsey Wasson, File)
ARCHIVO - La futbolista Megan Rapinoe y la basquetbolista Sue Bird posan antes de un partido de baloncesto, el domingo 11 de junio de 2023, en Seattle (AP Foto/Lindsey Wasson, File) AP

La pareja de deportistas famosas anunció el viernes que está poniendo fin a su relación de 10 años y que irá cerrando gradualmente su popular pódcast, “A Touch More”. Ambas dieron la noticia juntas en el pódcast.

“Espero que todos sepan que pusimos mucha reflexión y cuidado en esto. Es una decisión que tomamos juntas", dijo Rapinoe, quien alcanzó la fama como integrante de la selección estadounidense de fútbol que disputó la Copa Mundial Femenina en 2011, 2015 y 2019. “Vamos a seguir estando ahí para todos ustedes y la una para la otra. Sólo que se va a ver y sentir un poco diferente.

“De verdad estamos evolucionando hacia algo nuevo entre nosotras, para nosotras mismas y para todos ustedes, y solo queríamos darles las gracias por compartir este espacio con nosotras y por darnos este espacio para encontrarnos de una manera diferente a través de este pódcast”.

Bird es considerada una de las mejores basquetbolistas de la historia. Ganó cuatro campeonatos de la WNBA y fue elegida 13 veces al Juego de Estrellas a lo largo de una carrera de 20 años.

“Hemos compartido tanto de nuestra vida, tanto de nuestra relación con ustedes, que por eso queríamos venir aquí y compartir esto también", dijo Bird. "Estos últimos 10 años nos han dado muchísimo, y lanzar este pódcast y compartir este espacio ha sido una de nuestras cosas favoritas que hemos hecho juntas”.

Rapinoe planea lanzar su propio pódcast, y Bird está comprometida con una segunda temporada de su propio proyecto, “Bird’s Eye View”.

“De aquí en adelante se va a ver un poco diferente. Obviamente, nuestra relación era una parte enorme de este pódcast para ustedes, pero también para nosotras. … Las dos estamos muy tristes por perder este espacio", indicó Rapinoe. "Ha sido muy significativo para nosotras, especialmente después del retiro, poder tener este espacio para compartir, no sólo juntas, sino también con ustedes”.

Bird dijo que presentarán seis episodios especiales más de “A Touch More” como una “despedida para todos ustedes y para este espacio”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

Destacados del día

Se desploma el precio del petróleo tras reapertura del estrecho de Ormuz

Se desploma el precio del petróleo tras reapertura del estrecho de Ormuz

🚨 Dron militar de EEUU realiza vuelo de vigilancia alrededor de Cuba

🚨 Dron militar de EEUU realiza vuelo de vigilancia alrededor de Cuba

🚨 Choque en la Palmetto deja un fallecido; autoridades investigan posible suicidio

🚨 Choque en la Palmetto deja un fallecido; autoridades investigan posible suicidio

Mariela Castro arremete contra Trump y acusa a EE.UU. de influir en activismo en Cuba

Mariela Castro arremete contra Trump y acusa a EE.UU. de influir en activismo en Cuba

Administración TRUMP deporta 91 cubanos y cifra en 2026 se acerca a 500 retornados a la isla

Administración TRUMP deporta 91 cubanos y cifra en 2026 se acerca a 500 retornados a la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter