Sue Bird y Megan Rapinoe se separan y ponen fin a su podcast

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ARCHIVO - La futbolista Megan Rapinoe y la basquetbolista Sue Bird posan antes de un partido de baloncesto, el domingo 11 de junio de 2023, en Seattle (AP Foto/Lindsey Wasson, File) AP

La pareja de deportistas famosas anunció el viernes que está poniendo fin a su relación de 10 años y que irá cerrando gradualmente su popular pódcast, “A Touch More”. Ambas dieron la noticia juntas en el pódcast.

“Espero que todos sepan que pusimos mucha reflexión y cuidado en esto. Es una decisión que tomamos juntas", dijo Rapinoe, quien alcanzó la fama como integrante de la selección estadounidense de fútbol que disputó la Copa Mundial Femenina en 2011, 2015 y 2019. “Vamos a seguir estando ahí para todos ustedes y la una para la otra. Sólo que se va a ver y sentir un poco diferente.

“De verdad estamos evolucionando hacia algo nuevo entre nosotras, para nosotras mismas y para todos ustedes, y solo queríamos darles las gracias por compartir este espacio con nosotras y por darnos este espacio para encontrarnos de una manera diferente a través de este pódcast”.

Bird es considerada una de las mejores basquetbolistas de la historia. Ganó cuatro campeonatos de la WNBA y fue elegida 13 veces al Juego de Estrellas a lo largo de una carrera de 20 años.

“Hemos compartido tanto de nuestra vida, tanto de nuestra relación con ustedes, que por eso queríamos venir aquí y compartir esto también", dijo Bird. "Estos últimos 10 años nos han dado muchísimo, y lanzar este pódcast y compartir este espacio ha sido una de nuestras cosas favoritas que hemos hecho juntas”.

Rapinoe planea lanzar su propio pódcast, y Bird está comprometida con una segunda temporada de su propio proyecto, “Bird’s Eye View”.

“De aquí en adelante se va a ver un poco diferente. Obviamente, nuestra relación era una parte enorme de este pódcast para ustedes, pero también para nosotras. … Las dos estamos muy tristes por perder este espacio", indicó Rapinoe. "Ha sido muy significativo para nosotras, especialmente después del retiro, poder tener este espacio para compartir, no sólo juntas, sino también con ustedes”. Bird dijo que presentarán seis episodios especiales más de “A Touch More” como una “despedida para todos ustedes y para este espacio”. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP