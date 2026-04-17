Suárez impulsa 2 y Williamson lanza hasta la 6ta en triunfo de Rojos, 2-1 ante Mellizos

Brandon Williamson, de los Rojos de Cincinnati, realiza un lanzamiento ante los Mellizos de Minnesota, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/Ellen Schmidt) AP

Josh Bell aportó dos de los cinco hits de Minnesota —todos sencillos—. Los Mellizos se fueron de 4-0 con corredores en posición de anotar y dejaron a nueve corredores varados.

Con el juego sin anotaciones en la cuarta, el dominicano Elly de la Cruz pegó un doble con una línea hasta la zona de advertencia y avanzó a tercera cuando Sal Stewart se embasó por un error en un tiro del antesalista Ryan Kreidler. Después de que Stewart se robó la segunda, Suárez conectó un doble al jardín central para darle a Cincinnati ventaja de 2-0.