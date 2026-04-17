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Stearns respalda al mánager Carlos Mendoza pese a 9 derrotas seguidas de los Mets

CHICAGO (AP) — El presidente de operaciones de béisbol de los Mets de Nueva York, David Stearns, defendió al venezolano Carlos Mendoza y negó que el mánager tenga la culpa de las dificultades del equipo.

Carlos Mendoza, mánager de los Mets de Nueva York, observa desde el dugout durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Cachorros de Chicago, el viernes 17 de abril de 2026, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley)
Carlos Mendoza, mánager de los Mets de Nueva York, observa desde el dugout durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Cachorros de Chicago, el viernes 17 de abril de 2026, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley) AP

“Creo que Mendy está haciendo un muy buen trabajo. Creo que Mendy está poniendo a los jugadores en posiciones para tener éxito. Y nosotros tenemos que salir y jugar mejor”, señaló Stearns.

Stearns habló antes del juego de Nueva York contra los Cachorros de Chicago. Posteriormente, los Mets fueron vapuleados 12-4 en lo que fue su novena derrota consecutiva.

Mendoza, en su tercera temporada, tiene marca de 179-165. Condujo a los Mets a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2024, pero el equipo se desinfló la campaña pasada y este año no está rindiendo como se esperaba.

Nueva York está último en el Este de la Liga Nacional con 7-13 y atraviesa su peor racha desde que el equipo de 2004 perdió 11 compromisos seguidos. Los Mets han sido superados 56-16 durante la mala racha, y aun así se mantienen optimistas de que pueden enderezar el rumbo y estar a la altura de sus elevadas expectativas.

“No hemos bateado. Y cuando no bateas, puedes parecer estancado", dijo Stearns. "No creo que estemos estancados; creo que estamos jugando con intensidad. Creo que nuestros muchachos se están preparando, pero también entiendo, incluso desde mi asiento, que cuando no bateas, cuando no hay mucha acción en las bases, cuando no puedes conectar el doble con corredores en base, puedes sentirte estancado y lo reconozco.

"También estoy lo suficientemente cerca de esto a diario como para ver lo que está pasando y saber que tenemos un grupo al que le importa muchísimo, que está trabajando duro. Y también, en muchos casos, tiene la experiencia para entender en qué punto del calendario estamos".

Los Mets hicieron cambios importantes después de pasarla muy mal en la segunda mitad del año pasado y quedarse fuera de los playoffs.

Se separaron de varios peloteros populares, incluidos Pete Alonso y el cerrador boricua Edwin Díaz. Adquirieron al estelar dominicano Freddy Peralta en un canje de gran impacto con Milwaukee.

También incorporaron al infielder Jorge Polanco, otro dominicano: al segunda base Marcus Semien, al tercera base Bo Bichette, al jardinero central cubano Luis Robert Jr. y al cerrador Devin Williams. Pero un equipo que sueña con su primer campeonato de la Serie Mundial desde 1986 no está obteniendo los resultados que quiere.

“Parte de ser un buen equipo a lo largo de seis, siete meses es encontrar tu identidad a través de la adversidad, y ahora mismo estamos enfrentando adversidad. Es una etapa más temprana de lo que cualquiera de nosotros esperaba o quería, pero esto tiene la oportunidad de ser parte de nuestra historia, ayudarnos a encontrar nuestra identidad, salir adelante y entender que tenemos la capacidad de hacerlo”, añadió Stearns.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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