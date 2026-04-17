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Sri Lanka repatria a 238 marinos iraníes, incluidos sobrevivientes de un ataque de EEUU

COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Sri Lanka envió de regreso a casa a 238 marineros iraníes, entre ellos 32 sobrevivientes de un ataque con torpedos de Estados Unidos que hundió su barco en el océano Índico, dijeron autoridades el viernes.

ARCHIVO - Dos marinos iraníes (centro), que fueron rescatados del buque de guerra IRIS Dena por la Armada de Sri Lanka, son escoltados a una oficina médica desde el Hospital Nacional, en Galle, Sri Lanka, el 5 de marzo de 2026. (AP Foto/Eranga Jayawardena, archivo)
ARCHIVO - Dos marinos iraníes (centro), que fueron rescatados del buque de guerra IRIS Dena por la Armada de Sri Lanka, son escoltados a una oficina médica desde el Hospital Nacional, en Galle, Sri Lanka, el 5 de marzo de 2026. (AP Foto/Eranga Jayawardena, archivo) AP

Un submarino estadounidense hundió el IRIS Dena el 4 de marzo, cuando el buque regresaba a Irán tras participar en maniobras navales por invitación de India. La marina de esrilanquesa recuperó 87 cuerpos y 32 personas fueron hospitalizadas. Un segundo barco iraní fue llevado a un puerto del sur de Sri Lanka después de que su tripulación reportó problemas técnicos.

El portavoz del Ministerio de Defensa, el brigadier Franklin Joseph, dijo el viernes que todos, excepto unos pocos tripulantes de la segunda embarcación, ya habían sido repatriados a principios de semana.

El buque iraní sigue anclado en el puerto oriental de Trincomalee y no se ha tomado ninguna decisión sobre qué hacer con él.

“Creo que (Sri Lanka) ha demostrado su postura política no solo con palabras, sino también con hechos”, manifestó H.M.G.S. Palihakkara, exsecretario de Exteriores que en su día fungió también como representante permanente de Sri Lanka ante Naciones Unidas.

La nación insular se aseguró de que no se percibiera que tomaba partido y actuó basándose en la legalidad, la humanidad y el derecho internacional, indicó. “Todas las partes en conflicto lo han reconocido. Eso ha reforzado la credibilidad del gobierno de Sri Lanka”, añadió.

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, tomó una decisión difícil cuando rechazó dos solicitudes el mismo día: una de Estados Unidos para aterrizar aeronaves militares en su territorio y otra de Irán para llevar sus buques de guerra a tierra, declaró.

Sri Lanka está saliendo de una crisis económica y tanto Washington como Teherán son socios comerciales cruciales. Estados Unidos desempeñó un papel importante al ayudar en un acuerdo de rescate del Fondo Monetario Internacional y apoyar al sector agrícola para evitar una crisis alimentaria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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