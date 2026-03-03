americateve

Spurs se recuperan de primera derrota en 12 juegos aplastando 131-91 a 76ers

FILADELFIA (AP) — Dylan Harper anotó 22 puntos y Victor Wembanyama solo necesitó 10 para ayudar a los sprus de San Antonio a recuperarse de su primera derrota en 12 partidos y aplastar el martes por 131-91 a los 76ers de Filadelfia.

Victor Wembanyama de los Spurs de San Antonio clava el balón en el encuentro ante los 76ers de Filadelfia el martes 3 de marzo del 2026. (AP Foto/Chris Szagola)
Los Spurs encestaron 18 triples y cerraron su gira anual del rodeo con marca de 5-1. Antesde perderel domingo ante los Knicks de Nueva York habían ganado 11 partidos consecutivos.

En Filadelfia no hubo de qué preocuparse por una racha de derrotas. San Antonio nunca estuvo abajo en el marcador y ganaba por 49 puntos al final del tercer cuarto.

Devin Vassell atinó seis triples y sumó 22 tantos para los Spurs.

Tyrese Maxey anotó 21 unidades para los Sixers, que sólo anotó 11 puntos en el tercer cuarto.

Los 76ers volvieron a jugar sin Joel Embiid, quien se perdió el segundo de tres partidos consecutivos programados debido a una distensión en el oblicuo derecho. Los 76ers tampoco contaron con el suspendido Paul George ni con Kelly Oubre Jr. (enfermedad), lo que los dejó mermados y ampliamente superados desde el salto inicial ante unos Spurs superiores.

Además, los Sixers perdieron a VJ Edgecombe después de una caída fuerte sobre la espalda en un intento de triple en la primera mitad.

