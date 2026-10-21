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Sospechoso de herir a miembro de la Guardia Nacional en Washington es acusado de tenencia de armas

WASHINGTON (AP) — Un hombre de Washington acusado de herir a un efectivo de la Guardia Nacional que intentó ayudar a disolver una pelea ha sido acusado de múltiples delitos relacionados con armas de fuego.

Policías del Capitolio cerca de la sede legislativa en Washington, el 14 de octubre del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite)
Policías del Capitolio cerca de la sede legislativa en Washington, el 14 de octubre del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite) AP

Jarrell Lamont Jackson, de 41 años, está acusado de posesión ilegal de un arma de fuego y municiones por parte de un delincuente convicto, agresión con un arma peligrosa y posesión de un arma de fuego durante un delito violento.

Está acusado acusa de haber disparado en la pierna Karon Jones, integrante de la Guardia Nacional de Georgia de 20 años, cuando miembros de la guardia intentaron intervenir en la pelea el domingo. Tres integrantes de la unidad respondieron con disparos e hirieron a Jackson. Ninguno de los dos sufrió lesiones graves.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 11:10 de la noche cuando siete u ocho integrantes de la guardia, dentro de una furgoneta estacionada, vigilaban la pelea en una acera del sureste de Washington, en el vecindario de Eastern Market, informó Jeffery Carroll, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana.

“Este descarado ataque contra la Guardia Nacional por parte de un reincidente violento que disparó hacia un corredor abarrotado es exactamente el tipo de anarquía que nuestra ciudad se niega a tolerar”, declaró la fiscal federal Jeanine Pirro al anunciar los cargos.

El presidente Donald Trump desplegó a la guardia en Washington en agosto de 2025 supuestamente para combatir el crimen. La fuerza, que durante el verano alcanzó un máximo de alrededor de 5.000 efectivos, ha apoyado operaciones de arresto, patrullado calles y vecindarios de la ciudad y participado en labores de limpieza.

La administración republicana de Trump sostiene que el despliegue ha contribuido a una disminución del crimen en la ciudad, donde la delincuencia ya estaba bajando antes. Funcionarios y activistas de la ciudad, abrumadoramente demócrata, señalan que el despliegue es un desperdicio del dinero de los contribuyentes y una militarización innecesaria de la ciudad.

La ciudad, que presentó una demanda en septiembre de 2025, ha argumentado que la movilización es un uso ilegal de las fuerzas armadas dentro del país. Un panel de un tribunal federal de apelaciones escuchó argumentos el 14 de octubre en esa demanda. Un tribunal de instancia inferior falló a favor de Washington, D.C.

Más de 2.900 integrantes de la Guardia Nacional permanecen en el distrito, incluidos más de 500 de Georgia, el segundo contingente más grande detrás del Distrito de Columbia, que tenía 656 integrantes involucrados en la Fuerza de Tarea Conjunta-Distrito de Columbia hasta el martes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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