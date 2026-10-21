El dólar sube a 818 pesos y el euro rompe la barrera de los 900 en Cuba: así está el mercado informal hoy

Un vendedor ambulante de helados muestra sus pesos cubanos, en La Habana, Cuba, el 20 de abril de 2024. Cada vez más cubanos tienen que lidiar con la escasez de dinero en efectivo en el país. Convertir esos pesos cubanos a otra moneda supone otro desafío debido a las varias y altamente fluctuantes tasas de intercambio en la isla. (AP Foto/Ariel Ley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bajada SEO: El precio del dólar en Cuba alcanza los 818 CUP y el euro sube a 910 este 21 de octubre. La MLC cae a 546 pesos mientras se deprecia la moneda cubana.

El peso cubano continúa perdiendo valor frente a las principales divisas extranjeras. Este miércoles 21 de octubre de 2026, el dólar estadounidense alcanzó los 818 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, mientras el euro subió hasta los 910 CUP , su cotización más elevada de los últimos 30 días.

En contraste, la Moneda Libremente Convertible (MLC) registró una caída considerable y se situó alrededor de los 546 pesos cubanos .

Las cifras corresponden a las referencias divulgadas por la plataforma de seguimiento cambiario de CiberCuba a las 10:00 de la mañana, hora local de Cuba.

El comportamiento de las divisas refleja movimientos diferentes: mientras el dólar y el euro mantienen una tendencia alcista, la MLC pierde valor en una jornada caracterizada por fuertes diferencias entre las cotizaciones.

En los últimos 30 días, el dólar ha ganado 103 pesos y el euro ha aumentado 92 , lo que evidencia la depreciación del CUP frente a ambas monedas en el mercado informal.

Precio del dólar, euro y MLC en Cuba hoy, 21 de octubre

Las cotizaciones de referencia del mercado informal se sitúan en los siguientes niveles:

Dólar estadounidense (USD): 818 CUP. La tasa de compra es de 815 pesos y la de venta de 820 pesos.

Euro (EUR): 910 CUP. La tasa de compra alcanza los 900 pesos y la de venta se sitúa en 920 pesos.

Moneda Libremente Convertible (MLC): 546 CUP. La tasa de compra es de 544 pesos y la de venta de 547 pesos.

La cotización de la MLC debe considerarse orientativa debido al reducido volumen de datos disponibles durante el período analizado.

Estos valores proceden de ofertas observadas en plataformas digitales y no equivalen a tasas bancarias oficiales.

El dólar alcanza los 818 pesos cubanos y acumula una fuerte subida mensual

El dólar estadounidense registra este miércoles una cotización de 818 CUP, un peso por encima de los 817 registrados durante la jornada anterior.

Aunque el incremento diario es moderado, la comparación semanal muestra un avance más significativo.

Hace siete días, la moneda estadounidense se cotizaba a 793 pesos cubanos.

Desde entonces ha aumentado 25 CUP, equivalente a una subida aproximada del 3,2%.

La evolución mensual es todavía más pronunciada.

Hace 30 días, el dólar se situaba en 715 CUP, lo que significa que ha ganado 103 pesos en apenas un mes, un incremento cercano al 14,4%.

La tendencia evidencia una pérdida de valor del peso cubano frente a la moneda estadounidense en las operaciones informales.

El euro rompe los 900 pesos y alcanza un nuevo máximo de 30 días

La moneda europea registra el mayor incremento diario entre las divisas analizadas.

Este miércoles, el euro se sitúa en 910 pesos cubanos, cinco CUP por encima de los 905 registrados el martes.

El aumento equivale aproximadamente al 0,6%.

En la comparación semanal, el euro ha pasado de 888 a 910 CUP, con una subida de 22 pesos.

Durante los últimos 30 días, la cotización avanzó desde 818 hasta 910 CUP.

Esto representa una ganancia de 92 pesos, equivalente a aproximadamente el 11,2%.

El euro se encuentra además 92 pesos por encima del dólar estadounidense en el mercado informal cubano.

La diferencia refleja la valoración relativa de ambas monedas en las referencias de compraventa registradas.

La MLC cae hasta los 546 pesos en el mercado informal

Mientras el dólar y el euro aumentan, la Moneda Libremente Convertible registra un descenso importante.

La referencia de este miércoles sitúa la MLC en aproximadamente 546 CUP.

La jornada anterior había registrado una referencia de 576 CUP, por lo que el descenso ronda los 30 pesos.

La caída equivale aproximadamente al 5,2%, aunque la información de origen también menciona una diferencia de 30,5 pesos, que dependería de las cotizaciones sin redondear.

En la comparación semanal, la MLC retrocede desde 551 hasta 546 CUP.

Durante los últimos 30 días, su valor ha oscilado entre 457 y 665 pesos cubanos.

Esta amplitud muestra una volatilidad considerable.

Sin embargo, la plataforma advierte que la cantidad limitada de registros disponibles reduce la precisión de la cotización actual.

¿Cuánto han subido el dólar y el euro en los últimos 30 días?

La evolución mensual permite apreciar el aumento de ambas divisas frente al peso cubano.

El dólar estadounidense pasó de 715 CUP a 818 CUP, acumulando una subida de 103 pesos, equivalente al 14,4%.

Por su parte, el euro aumentó de 818 CUP a 910 CUP, con una ganancia de 92 pesos, aproximadamente un 11,2%.

El dólar acumula un incremento porcentual mayor que el euro durante el período.

Estos movimientos no implican que las cotizaciones vayan a continuar aumentando necesariamente en los próximos días.

Las tasas del mercado informal pueden variar en función de la oferta, la demanda y otros factores económicos.

El mercado informal sigue por encima de la tasa oficial del Banco Central de Cuba

Las cotizaciones informales continúan superando las referencias oficiales del Banco Central de Cuba (BCC) para el Segmento III del mercado cambiario.

Según los valores utilizados para esta jornada, el dólar se sitúa oficialmente en 729 CUP, frente a los 818 pesos registrados en el mercado informal.

Esto representa una diferencia de 89 pesos por dólar.

En el caso del euro, la referencia oficial es de 819 CUP, mientras el mercado informal lo sitúa en 910 pesos, una diferencia de 91 CUP.

En términos porcentuales, el dólar presenta una brecha aproximada del 12,2% respecto a la referencia oficial, mientras el euro registra una diferencia cercana al 11,1%.

La disponibilidad efectiva de divisas en las instituciones bancarias también condiciona las posibilidades reales de realizar operaciones a las tasas oficiales.

¿Cuántos pesos cubanos son 100 dólares hoy?

Con una tasa informal de referencia de 818 CUP por dólar, las equivalencias correspondientes al miércoles 21 de octubre son las siguientes:

Un dólar estadounidense equivale a 818 pesos cubanos.

Cinco dólares representan 4.090 CUP.

Diez dólares equivalen a 8.180 CUP.

Veinte dólares representan 16.360 CUP.

Cincuenta dólares equivalen a 40.900 CUP.

Cien dólares estadounidenses representan 81.800 pesos cubanos.

Doscientos dólares equivalen a 163.600 CUP.

Estas cantidades son conversiones matemáticas calculadas con la tasa de referencia y pueden variar según los precios efectivos de compra y venta.

¿Cuántos pesos cubanos son 100 y 200 euros?

Con el euro cotizado a 910 CUP, las equivalencias son las siguientes:

Un euro equivale a 910 pesos cubanos.

Cinco euros representan 4.550 CUP.

Diez euros equivalen a 9.100 CUP.

Veinte euros representan 18.200 CUP.

Cincuenta euros equivalen a 45.500 CUP.

Cien euros representan 91.000 pesos cubanos.

Doscientos euros equivalen a 182.000 CUP.

La diferencia entre ambas monedas también se refleja en las conversiones.

Mientras 100 dólares equivalen a 81.800 CUP, la misma cantidad nominal en euros representa 91.000 CUP.

¿Por qué la subida del dólar afecta a los cubanos?

El aumento del precio de las divisas puede tener consecuencias directas para los hogares cubanos.

En una economía donde numerosos bienes dependen de importaciones o de operaciones vinculadas a monedas extranjeras, el encarecimiento del dólar puede elevar los costos de reposición de mercancías.

Esto afecta especialmente a comerciantes que necesitan adquirir productos fuera del país y venderlos posteriormente en pesos cubanos.

Si esos costos se trasladan al consumidor, pueden aumentar los precios de alimentos, productos de higiene, medicamentos y otros artículos.

Para quienes reciben remesas en dólares o euros, una cotización más alta permite obtener una mayor cantidad nominal de pesos por cada unidad de moneda extranjera.

Sin embargo, ese beneficio puede verse reducido si los precios de los productos también aumentan.

Los trabajadores y pensionados que reciben ingresos exclusivamente en pesos cubanos son especialmente vulnerables a la pérdida de poder adquisitivo cuando los precios crecen más rápido que sus ingresos.

¿Cómo se calcula la tasa de cambio informal en Cuba?

La Tasa de Cambio de CiberCuba se elabora mediante un sistema automatizado que analiza publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook.

La plataforma utiliza registros de ofertas de compra y venta para construir una cotización de referencia.

Según su metodología declarada, el sistema elimina publicaciones atípicas y mensajes identificados como spam.

También pondera las observaciones según su antigüedad y actualiza los valores varias veces durante el día.

Es importante tener en cuenta que estos indicadores se basan en anuncios y ofertas recopiladas digitalmente.

Por tanto, no representan necesariamente el precio final de todas las transacciones efectivamente realizadas en el mercado informal.

El peso cubano sigue perdiendo valor frente al dólar y al euro

El comportamiento del mercado informal durante octubre muestra una apreciación de las principales divisas extranjeras frente al peso cubano.

El dólar alcanza los 818 CUP, mientras el euro llega a 910, su nivel más elevado en los últimos 30 días.

En contraste, la MLC desciende hasta una referencia orientativa de 546 pesos.

La diferencia entre las tasas oficiales y las informales continúa siendo significativa, mientras los hogares cubanos enfrentan las consecuencias de la depreciación monetaria y del elevado costo de vida.

Por ahora, los datos del 21 de octubre muestran que el dólar y el euro mantienen su tendencia alcista en el mercado informal, aunque sus cotizaciones pueden cambiar durante el transcurso del día.