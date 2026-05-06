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Sosa y García conducen a Filis a remontada y triunfo de 6-3 ante Atléticos

FILADELFIA (AP) — Edmundo Sosa conectó un sencillo de dos carreras que redituó la ventaja en la octava entrada, Adolis García pegó un jonrón y los Filis de Filadelfia remontaron para vencer el miércoles 6-3 a los Atléticos.

El panameño Edmundo Sosa, de los Filis de Filadelfia, festeja luego de batear un sencillo de dos carreras ante los Atléticos, el miércoles 6 de mayo de 2026 (AP Foto/Matt Rourke)
El panameño Edmundo Sosa, de los Filis de Filadelfia, festeja luego de batear un sencillo de dos carreras ante los Atléticos, el miércoles 6 de mayo de 2026 (AP Foto/Matt Rourke) AP

Brandon Marsh conectó un triple entre sus tres imparables por Filadelfia, que mejoró a 8-1 bajo el mando del mánager interino Don Mattingly.

Brad Keller lanzó una novena entrada en blanco para su tercer salvamento, después de que Orion Kerkering (1-0) consiguió el último out de la octava.

Tyler Soderstrom conectó un jonrón y Nick Kurtz extendió a 30 juegos consecutivos su racha embasándose con un sencillo impulsor en la quinta entrada por los Atléticos, líderes del Oeste de la Liga Americana, quienes han perdido cuatro de cinco.

Abajo por 3-2, los Filis anotaron cuatro carreras en la octava ante Jack Perkins (2-1).

Perkins dio base por bolas a Kyle Schwarber para abrir el episodio, antes de que un error en un tiro del segunda base Jeff McNeil tras un rodado de Bryce Harper y un sencillo del cubano García llenaran las bases. El sencillo de dos carreras del panameño Sosa puso a Filadelfia al frente 4-3.

Marsh añadió un sencillo impulsor y Justin Crawford aportó un rodado productor.

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