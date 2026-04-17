Soroka logra su 4ª victoria, Arenado pega jonrón y Diamondbacks vencen 6-3 a Azulejos

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Nolan Arenado, de los Diamondbacks de Arizona, aplaude tras empujar una carrera en el juego ante los Azulejos de Toronto, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/Darryl Webb) AP

Corbin Carroll y el venezolano José Fernández impulsaron carreras con sencillos en la quinta entrada ante Eric Lauer (1-3) por Arizona, que disputó su primer juego en casa tras una gira por la Costa Este con foja de 6-3.

Soroka (4-0), apenas dos años después de una temporada de 0-10 con los Medias Blancas de Chicago, está empatado con el dominicano José Soriano, de los Angelinos, en el liderato de las mayores entre los abridores. Aaron Ashby, de Milwaukee, ha ganado cinco juegos como relevista.

Soroka, de 28 años, trabajó siete entradas y permitió cinco hits y dos carreras. No dio bases por bolas y ponchó a cinco.

El nicaragüense Jonathan Loáisiga permitió una carrera en la octava con un sencillo de dos outs del dominicano Vladimir Guerrero Jr., pero ponchó al también quisqueyano Jesús Sánchez para terminar la amenaza.

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FUENTE: AP