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Soriano domina y los Angelinos aplastan 8-0 a los Padres para cortar su racha de 8 triunfos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — El dominicano José Soriano lanzó pelota de dos imparables hasta la sexta entrada en su quinta victoria consecutiva, el cubano Yoán Moncada y Josh Lowe conectaron jonrones, y los Angelinos de Los Ángeles cortaron la racha de ocho triunfos seguidos de los Padres de San Diego con una victoria por 8-0 la noche del viernes.

Logan OHoppe, izquierda, de los Angelinos de Los Ángeles, anota barrido con un doble de Adam Frazier mientras Zach Neto, centro, le da señales a su compañero y el receptor de los Padres de San Diego, Luis Campusano, recibe el tiro tardío durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas el viernes 17 de abril de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill)
Logan O'Hoppe, izquierda, de los Angelinos de Los Ángeles, anota barrido con un doble de Adam Frazier mientras Zach Neto, centro, le da señales a su compañero y el receptor de los Padres de San Diego, Luis Campusano, recibe el tiro tardío durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas el viernes 17 de abril de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Adam Frazier pegó un triple productor y Jo Adell conectó un doble de dos carreras por los Angelinos, que abrieron una estadía de seis juegos en casa al propinar una paliza a un rival del sur de California.

Soriano (5-0) mantuvo su espectacular inicio de temporada pese a otorgar cuatro bases por bolas, al recetar ocho ponches y bajar su efectividad a 0,28 con apenas una carrera permitida en 32 entradas y dos tercios este año. El estelar de los Angelinos aumentó a 39 su total de ponches, el más alto de las Grandes Ligas, y se unió a Aaron Ashby, de Milwaukee, como los únicos lanzadores de la MLB con cinco victorias.

Tres relevistas de Los Ángeles completaron un juego combinado de tres hits en la primera derrota por blanqueada de San Diego en la temporada.

Antes del primer lanzamiento, el Angel Stadium transmitió un video de homenaje y guardó un minuto de silencio por Garret Anderson, el veterano jardinero de los Angelinos y líder de hits de la franquicia, cuya muerte a los 53 años fue anunciada por el equipo más temprano el viernes. Los Angelinos llevan un parche con las iniciales de Anderson en los hombros del uniforme.

Matt Waldron (0-1) permitió seis carreras con ocho hits en su debut de temporada con los Padres, que siguieron a una estadía perfecta en casa de 7-0 con apenas su segunda derrota en dos semanas. San Diego había ganado 11 de 12 desde su inicio de 2-5 en la campaña.

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