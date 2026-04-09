Solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU suben a 219.000, pero se mantienen estables

Un letrero de solicitud de empleados en un restaurante de Niles, Illinois, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

La cifra de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo en la semana que terminó el 4 de abril subió en 16.000, hasta alcanzar 219.000, con respecto a los 203.000 de la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo el jueves. La cifra es mayor que las 210.000 nuevas solicitudes que esperaban los analistas encuestados por la firma de datos FactSet, pero se mantiene dentro del rango de los últimos años.

Las solicitudes de ayuda por desempleo se consideran representativas de los despidos en Estados Unidos y son un indicador casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El anuncio del alto el fuego realizado la noche del martes hizo que los precios del petróleo se desplomaran hasta 95 dólares por barril, aunque volvieron a alcanzar cerca de 100 dólares a primera hora del jueves ante el escepticismo sobre la durabilidad del acuerdo, después de que Israel lanzara una oleada de ataques contra Líbano e Irán volviera a cerrar el crucial estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial.

Un barril de crudo de Estados Unidos había alcanzado los 112 dólares antes de que se anunciara el alto el fuego, frente a unos 67 dólares en los días previos al conflicto. Aun con la fuerte caída del miércoles, empresas y consumidores siguen enfrentando mayores costos energéticos, ya que el precio del petróleo y la gasolina se mantiene elevado.

Esto ocurre en un momento en que la inflación en Estados Unidos ya estaba por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, lo que reduce aún más las posibilidades de un recorte de tasas de interés en el corto plazo por parte de los funcionarios del banco central. El gobierno publicará el viernes su informe de precios al consumidor de marzo.

También el jueves, en un informe retrasado debido al cierre del gobierno federal, datos oficiales muestran que un indicador clave de la inflación se mantuvo elevado en febrero, incluso antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán.

Los funcionarios de la Reserva Federal votaron a favor de subir la tasa tres veces para cerrar 2025, debido a la preocupación ante un debilitamiento del mercado laboral, pero se han abstenido de bajar más las tasas este año.

El Departamento de Trabajo informó la semana pasada que los empleadores en Estados Unidos añadieron 178.000 nuevos puestos de trabajo en marzo, una cifra inesperadamente sólida, lo que hizo que la tasa de desempleo bajara de nuevo a 4,3%. Eso siguió a una pérdida sorprendentemente grande de 92.000 empleos en febrero. Las revisiones también han recortado 69.000 empleos de las nóminas de diciembre y enero, una señal de que el mercado laboral sigue bajo presión.

Varias empresas de alto perfil han recortado empleos recientemente, entre ellas el fabricante de software Oracle, que, según informes de prensa, despidió a miles de trabajadores la semana pasada. The Wall Street Journal informó el miércoles que The Walt Disney Co. se prepara para eliminar 1.000 puestos de su plantilla.

Otras empresas que han anunciado recortes recientemente son Morgan Stanley, Block, UPS y Amazon.

Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo se han estabilizado en un rango mayormente entre 200.000 y 250.000 desde que la economía de Estados Unidos salió de la recesión provocada por la pandemia. Sin embargo, la contratación empezó a desacelerarse hace unos dos años y se moderó aún más en 2025 debido a las erráticas implementaciones de aranceles del presidente Donald Trump, su depuración de la fuerza laboral federal y los persistentes efectos de las altas tasas de interés destinadas a controlar la inflación.

Los empleadores añadieron menos de 200.000 empleos el año pasado, en comparación con alrededor de 1,5 millones en 2024, según la firma de datos FactSet.

El mercado laboral estadounidense parece empantanado en lo que los economistas llaman un estado de “poca contratación y pocos despidos”, que ha mantenido la tasa de desempleo históricamente baja, pero ha hecho que quienes están sin trabajo tengan dificultades para encontrar un nuevo empleo.

El informe publicado el jueves por el Departamento de Trabajo muestra que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de ayuda por desempleo, que suaviza parte de la volatilidad semanal, subió en 1.500, hasta alcanzar 209.500.

El número total de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo en la semana anterior, que terminó el 28 de marzo, cayó en 38.000, hasta llegar a 1,79 millones, la cifra más baja en casi dos años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP