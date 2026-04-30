Solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU bajan pese a dificultades por la guerra

Las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos para la semana que terminó el 25 de abril bajaron en 26.000, hasta 189.000, frente a las 215.000 de la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo el jueves. La cifra quedó muy por debajo de las 214.000 que esperaban los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo se consideran un indicador indirecto de los despidos y se acercan a un termómetro casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

Según High Frequency Economics, el dato de esta semana sobre nuevas solicitudes de ayuda por desempleo fue el más bajo desde septiembre de 1969.

“No hay nada de qué preocuparse en este informe. ¡TODAVÍA!”, escribió el economista de HFE Carl Weinberg en una nota a clientes. “En algún momento, los elevados costos de la energía y los precios de los materiales harán que las empresas despidan a trabajadores para proteger los márgenes de ganancia”.

Pese a la disminución de los despidos que muestran los datos del gobierno, la guerra en Irán ha introducido un alto grado de incertidumbre sobre cómo afectará a las economías del mundo, incluso cuando Irán y Estados Unidos siguen acatando una tregua.

Los mercados financieros de Estados Unidos han repuntado cerca de niveles récord y los precios de un barril de crudo estadounidense se mantienen elevados, alrededor de 104 dólares. Eso es mejor que los 112 dólares de principios de este mes, pero aun así es 50% más alto que antes de la guerra. Los precios de la gasolina también son mucho más altos desde que empezó el conflicto —AAA indicó que el promedio nacional el jueves fue de 4,30 dólares por galón—, lo que carga a empresas y consumidores con mayores costos.

También el jueves, el gobierno informó que una medida clave de la inflación subió en marzo a medida que se disparaban los precios de la gasolina, la señal más reciente de que la guerra en Irán está impulsando con fuerza el costo de vida al alza.

Un indicador de inflación seguido por la Reserva Federal aumentó 0,7% en marzo respecto de febrero, un salto pronunciado frente al mes anterior, señaló el Departamento de Comercio. En comparación con hace un año, los precios subieron 3,5%, el mayor incremento en casi tres años.

Al excluir las volátiles categorías de alimentos y energía, la inflación subyacente también aumentó.

Esto ocurre en un momento en que la inflación en Estados Unidos ya estaba por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal. La Fed optó el miércoles por mantener su tasa de referencia donde estaba, al citar la incertidumbre económica causada por la inestabilidad en Oriente Medio y una inflación persistentemente alta.

Las tasas de interés más bajas pueden impulsar la economía y la contratación, pero también tienden a alimentar la inflación. Los funcionarios de la Fed votaron a favor de recortar las tasas tres veces para cerrar 2025, ante la preocupación por un debilitamiento del mercado laboral.

Más datos del gobierno publicados el jueves mostraron que la economía de Estados Unidos se expandió a un ritmo moderado de 2% de enero a marzo. Eso supone una mejora frente a una tibia expansión de 0,5% en los últimos tres meses de 2025, lastrada por el cierre del gobierno.

El Departamento de Trabajo informó a principios de este mes que los empleadores en Estados Unidos sumaron 178.000 nuevos puestos de trabajo en marzo, una cifra inesperadamente sólida, lo que hizo que la tasa de desempleo bajara de nuevo a 4,3%. Eso siguió a una pérdida sorprendentemente grande de 92.000 empleos en febrero. Las revisiones también han recortado 69.000 empleos de las nóminas de diciembre y enero, una señal de que el mercado laboral sigue bajo presión.

Varias empresas de alto perfil han recortado empleos recientemente, entre ellas Morgan Stanley, Block, UPS, Amazon y varias otras compañías tecnológicas.

Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo se han estabilizado en un rango de entre 200.000 y 250.000 desde que la economía salió de la recesión provocada por la pandemia. Sin embargo, la contratación empezó a desacelerarse hace unos dos años y se moderó aún más en 2025 debido a la errática implementación de aranceles del presidente Donald Trump, su purga de la fuerza laboral federal y los efectos persistentes de las altas tasas de interés destinadas a controlar la inflación.

Los empleadores añadieron menos de 200.000 empleos el año pasado, frente a alrededor de 1,5 millones en 2024, según la firma de datos FactSet.

El mercado laboral estadounidense parece atascado en lo que los economistas llaman un estado de “ni contratamos ni despedimos", que ha mantenido la tasa de desempleo históricamente baja, pero ha dejado a quienes están sin trabajo luchando por encontrar un nuevo empleo. El reciente auge de la inteligencia artificial y la inversión necesaria para desarrollarla también está haciendo que las empresas se muestren reacias a contratar.

El informe del Departamento de Trabajo del jueves mostró que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de subsidio por desempleo, que suaviza parte de la volatilidad semanal, se ubicó en 207.500, unas 3.500 menos que la semana anterior.

El número total de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo para la semana anterior, que terminó el 18 de abril, bajó a 1,79 millones, una disminución de 23.000.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP