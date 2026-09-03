Sitio web de la Casa Blanca estrena 5 videojuegos de baja resolución que promueven agenda de Trump

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El presidente Donald Trump durante una ceremonia para otorgar la Medalla del Congreso a la tripulación de la misión Artemis II, el viernes 28 de agosto de 2026, en el Centro Espacial Johnson, en Houston. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

“Build the Wall” es una copia de “Tetris” que transforma el juego clásico en un esfuerzo por “proteger la frontera de la horda que se aproxima”. En “Rio Run”, que se asemeja al favorito de los teléfonos celulares de antaño “Snake”, en el que aparece un icono con la semejanza de Trump que corre de un lado a otro mientras reúne a personas que pretenden cruzar la frontera.

En “Supply Line”, que luce como una versión condensada del juego “Tapper”, la comida avanza por una línea de ensamblaje y debes rechazar los productos que no cumplan con los estándares de “Make America Healthy Again” (Hagamos Saludable a Estados Unidos Otra Vez).

Dos de los juegos transcurren en los cielos de la capital del país. En “Flappy Bill”, un águila transporta un proyecto de ley a través del complejo de monumentos National Mall. En “Trump Savings Tycoon”, tu objetivo es recolectar dinero para las Cuentas Trump "de tus hijos”, el programa de plan de ahorro del gobierno que ofrece 1.000 dólares a cada niño nacido durante el mandato de Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP