EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

Estados Unidos lanzó este jueves una nueva ronda de sanciones contra la estructura económica y familiar vinculada al poder cubano, al incorporar a Fidel Ernesto Castro Calis , miembro de la familia Castro, junto al Banco Exterior de Cuba y cuatro empresas estatales relacionadas con los sectores del petróleo, minería y recursos estratégicos.

La actualización fue publicada este 3 de septiembre de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que incorporó a los nuevos designados a la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) bajo la Orden Ejecutiva 14404.

Las medidas representan un nuevo paso en la estrategia de la administración de Donald Trump para aumentar la presión sobre las fuentes de financiamiento, las estructuras empresariales estatales y personas vinculadas con la cúpula cubana.

La nueva designación individual corresponde a Fidel Ernesto Castro Calis , nacido el 16 de mayo de 1995 y ciudadano cubano.

El líder cubano Raúl Castro pronuncia un discurso durante una gala que conmemora el centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro en el teatro Karl Marx de La Habana, Cuba, el jueves 13 de agosto de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

OFAC lo identifica expresamente como una persona vinculada a Alejandro Castro Espín , hijo de Raúl Castro y figura históricamente asociada con el aparato de seguridad e inteligencia cubano.

La inclusión amplía así el alcance de las sanciones estadounidenses sobre integrantes de la familia Castro.

Washington ya había sancionado anteriormente al propio Alejandro Castro Espín y a Raúl Alejandro Castro Calis, también identificado oficialmente como vinculado a él.

Washington apunta al Banco Exterior de Cuba

Una de las designaciones con mayor impacto potencial es la del Banco Exterior de Cuba.

La institución, establecida en febrero de 2000 y con sede en Plaza de la Revolución, fue incorporada a la lista SDN como entidad financiera cubana.

OFAC identificó además su código internacional SWIFT/BIC como BECUCUHH.

La designación aumenta la presión sobre los canales financieros utilizados por entidades estatales cubanas para realizar operaciones internacionales.

Comercial Cupet también queda sancionada

La nueva ronda alcanza directamente al sector energético.

Comercial Cupet S.A., empresa estatal dedicada al comercio mayorista de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, fue añadida a la lista estadounidense.

La compañía fue establecida en 1991 y forma parte de la estructura vinculada a la comercialización de combustibles en Cuba.

La medida ocurre en momentos en que la isla atraviesa una de las peores crisis energéticas de su historia reciente, marcada por falta de combustible, apagones prolongados y déficits históricos de generación eléctrica.

Abapet: otro golpe a la estructura petrolera

También fue sancionada la Empresa Importadora de Abastecimiento para el Petróleo (Abapet).

OFAC la describe como una empresa estatal dedicada al comercio mayorista de maquinaria y equipos y la identifica como vinculada a Unión Cuba Petróleo (Cupet).

Abapet desempeña un papel relacionado con el abastecimiento de insumos para el sector petrolero cubano.

Su designación amplía así las restricciones estadounidenses sobre empresas que participan en la infraestructura energética de la isla.

EEUU apunta además al níquel cubano

La ofensiva también alcanza un sector históricamente estratégico para Cuba: el níquel.

OFAC designó a la Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel (Cexni), ubicada en Moa, Holguín.

La compañía fue establecida en 1994 y desarrolla actividades de comercio mayorista.

Moa constituye uno de los principales polos mineros del país y concentra parte importante de la producción cubana de níquel.

Nicarotec también entra en la lista

Otra entidad incluida es la Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour, conocida también como Nicarotec.

La compañía, radicada en Mayarí, Holguín, está dedicada a prestar servicios de apoyo a actividades mineras y extractivas.

Fue fundada en 1977 y ahora aparece oficialmente designada como empresa estatal bajo la Orden Ejecutiva 14404.

La incorporación confirma que Washington continúa extendiendo las sanciones más allá de la dirección política y hacia las estructuras productivas que considera estratégicas para el Gobierno cubano.

¿Qué implican las sanciones?

La inclusión en la lista SDN implica que los bienes e intereses de los designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan sujetos a bloqueo conforme al régimen de sanciones aplicable.

Además, las personas y compañías estadounidenses tienen generalmente prohibido realizar transacciones con entidades o individuos sancionados, salvo que exista una autorización específica.

El efecto práctico puede extenderse mucho más allá de Estados Unidos, debido al riesgo que representa para instituciones financieras internacionales procesar operaciones relacionadas con actores bloqueados.

El cerco sobre la familia Castro se amplía

La sanción contra Fidel Ernesto Castro Calis no ocurre de manera aislada.

En junio, OFAC incorporó a la lista SDN a Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro.

También sancionó a Raúl Alejandro Castro Calis, identificado oficialmente como vinculado a Alejandro Castro Espín.

En esa misma ronda quedaron designados Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza y Manuel Anido Cuesta.

La estrategia apunta así no solo a funcionarios en ejercicio, sino también a miembros de las familias directamente relacionadas con la cúpula del sistema.

Washington también ha atacado instituciones políticas y militares

Durante los últimos meses, las sanciones han alcanzado a organismos con funciones muy distintas.

En junio, Estados Unidos sancionó al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, entre otras entidades.

Posteriormente, Washington incorporó a funcionarios vinculados con compras de armamento y cooperación militar extranjera.

En agosto, una nueva actualización alcanzó a empresas estatales relacionadas con comercio, níquel y otros sectores económicos.

Petróleo, minería, banca y familia: los cuatro frentes de la nueva ronda

La composición de las sanciones del 3 de septiembre deja ver claramente los objetivos de Washington.

Por un lado está la familia Castro, mediante Fidel Ernesto Castro Calis.

Por otro aparece el sistema financiero, con el Banco Exterior de Cuba.

El tercer frente es la energía, mediante Comercial Cupet y Abapet.

Y finalmente está la minería, con Cexni y Nicarotec.

La combinación apunta simultáneamente contra figuras vinculadas a la élite y contra estructuras capaces de generar o mover recursos.

El Banco Exterior puede ser la pieza más sensible

Entre todas las designaciones, la del Banco Exterior de Cuba puede tener consecuencias particularmente relevantes.

Las instituciones financieras dependen de redes internacionales para procesar pagos, cartas de crédito y transferencias.

La aparición de una entidad en la lista SDN aumenta considerablemente el nivel de riesgo para bancos extranjeros que mantengan relaciones con ella.

Incluso cuando una operación no implique directamente a una persona estadounidense, muchas instituciones internacionales aplican mecanismos de cumplimiento más estrictos cuando aparece una contraparte sancionada por OFAC.

Otro golpe al sector energético en plena crisis

Las sanciones contra Comercial Cupet y Abapet llegan además en uno de los momentos de mayor fragilidad energética para Cuba.

La isla ha sufrido durante 2026 apagones prolongados y déficits de generación superiores a los 2.000 MW.

La falta de combustible ha afectado también al transporte y a la aviación.

Rusia, uno de los principales aliados de La Habana, ha llegado a condicionar la recuperación completa de sus vuelos hacia Cuba a que la isla pueda garantizar nuevamente un abastecimiento estable de queroseno de aviación.

En ese escenario, las nuevas restricciones sobre empresas vinculadas al petróleo aumentan todavía más la presión.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro sigue fuera de las listas

Un nombre continúa llamando la atención por su ausencia: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo”.

El nieto de Raúl Castro ha adquirido durante 2026 una visibilidad política inusual por reportes que lo sitúan como interlocutor dentro de contactos entre La Habana y Washington.

Hasta ahora no aparece entre las personas incorporadas a las rondas de sanciones citadas.

Sin embargo, no existe confirmación oficial de que su exclusión responda deliberadamente a una estrategia estadounidense para mantenerlo como canal de comunicación.

Esa interpretación ha aparecido en reportes y análisis, pero no ha sido establecida públicamente por el Gobierno de Estados Unidos.

Las sanciones avanzan mientras el diálogo está suspendido

La nueva ronda se produce además después de que un alto funcionario cubano reconociera que las conversaciones políticas entre ambos países están actualmente suspendidas.

La Habana mantiene que está dispuesta a continuar el diálogo cuando existan puntos en común.

Washington, por su parte, sigue incrementando la presión económica.

Marco Rubio ha señalado que el objetivo estadounidense es colocar a Cuba en una “trayectoria irreversible” hacia un futuro diferente y ha condicionado una eventual normalización plena al avance hacia una democracia funcional.

EEUU estrecha el cerco económico sobre La Habana

La designación de este jueves muestra que la estrategia de sanciones no se concentra en un único sector.

Washington está atacando sucesivamente:

la estructura militar, empresas estatales, redes financieras, minería, petróleo, funcionarios y miembros de familias asociadas con el poder.

La inclusión del Banco Exterior amplía ese cerco directamente hacia las operaciones financieras internacionales.

Y la sanción de Fidel Ernesto Castro Calis extiende nuevamente la presión al entorno familiar de Raúl Castro.

Una nueva ronda en una estrategia de presión sostenida

Las medidas del 3 de septiembre no representan el inicio de esa política, sino una nueva fase.

Durante 2026, OFAC ha publicado sucesivas designaciones relacionadas con Cuba bajo la Orden Ejecutiva 14404.

La nueva lista incorpora ahora un individuo y cinco entidades cubanas: Fidel Ernesto Castro Calis, Banco Exterior de Cuba, Comercial Cupet, Nicarotec, Abapet y Cexni.

La señal política de Washington resulta clara: la administración Trump continúa ampliando el alcance de las sanciones tanto sobre la estructura económica del Estado cubano como sobre figuras directamente vinculadas con la familia que gobernó la isla durante décadas.