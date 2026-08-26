EEUU mueve miles de militares en Puerto Rico mientras crece la tensión con Cuba: "Hay aviones todos los días"

La administración de Donald Trump ha reforzado durante los últimos meses la presencia militar estadounidense en Puerto Rico, con miles de efectivos participando en ejercicios y una intensa actividad aérea que coincide con un periodo de creciente tensión entre Washington y La Habana.

Según un reporte del diario español El Mundo, más de 8.000 militares participaron en maniobras en Puerto Rico entre mayo y agosto de este año , mientras residentes de zonas próximas a instalaciones utilizadas por las Fuerzas Armadas describen un movimiento constante de aeronaves.

“Hay aviones casi todos los días, incluso por la noche”, recoge el reporte al describir el incremento de la actividad.

El despliegue se produce mientras Estados Unidos intensifica sus operaciones militares y de inteligencia en el Caribe y aumenta simultáneamente la presión política y económica sobre el Gobierno cubano.

Sin embargo, la información disponible no demuestra que los ejercicios en Puerto Rico formen parte de una operación militar aprobada contra Cuba .

Puerto Rico ha adquirido durante los últimos meses una creciente relevancia dentro de las operaciones estadounidenses en el Caribe.

De acuerdo con El Mundo, más de 8.000 efectivos han participado en diferentes ejercicios realizados entre mayo y agosto.

Las maniobras han involucrado movimientos de tropas, aeronaves y entrenamientos desarrollados en diferentes puntos de la isla.

La actividad ha sido suficientemente intensa como para llamar la atención de residentes, especialmente por la frecuencia de los vuelos.

“Hay aviones casi todos los días, incluso por la noche”

Uno de los elementos que más ha despertado atención es precisamente el movimiento aéreo.

Los testimonios recogidos por el medio español describen vuelos frecuentes durante el día y también en horario nocturno.

La presencia constante de aeronaves coincide con otros movimientos militares estadounidenses documentados durante 2026 en el Caribe.

Washington ha incrementado además las operaciones de vigilancia alrededor de Cuba con plataformas especializadas de inteligencia y reconocimiento.

Marines realizaron ejercicios nocturnos en Roosevelt Roads

Uno de los episodios destacados ocurrió el 17 de junio, cuando marines estadounidenses realizaron entrenamientos nocturnos en las instalaciones de Roosevelt Roads, en Puerto Rico.

Los ejercicios se desarrollaron en un momento especialmente sensible para las relaciones entre Washington y La Habana.

Roosevelt Roads fue durante décadas una importante instalación naval estadounidense y continúa teniendo valor estratégico por su ubicación en el Caribe, aunque su antigua base naval cerró formalmente en 2004.

Las maniobras recientes muestran que determinadas instalaciones del área pueden seguir siendo utilizadas para actividades y entrenamientos militares.

Los ejercicios ocurrieron después de la visita de Hegseth a Guantánamo

Las maniobras de junio tuvieron lugar apenas días después de una visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, a la Base Naval de Guantánamo.

Hegseth viajó allí el 10 de junio para reunirse con tropas estadounidenses, según la información citada.

El funcionario ha mantenido durante los últimos meses una línea especialmente firme respecto a Cuba.

En declaraciones posteriores llegó a señalar que Washington mantiene “todas las opciones sobre la mesa, incluidas las militares”, aunque esa formulación no equivale al anuncio de una operación específica.

El despliegue coincide con una escalada de tensión con La Habana

La intensificación de las actividades estadounidenses ocurre mientras las relaciones entre ambos gobiernos atraviesan uno de sus momentos de mayor tensión en años.

Washington ha aumentado durante 2026 las sanciones económicas contra empresas, instituciones y funcionarios cubanos.

Al mismo tiempo, diferentes reportes periodísticos han documentado un incremento de las actividades de inteligencia estadounidense alrededor de la isla.

Drones MQ-4C Triton, aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon y aeronaves RC-135V Rivet Joint han sido rastreados durante diferentes operaciones en la región.

La Habana habría reforzado la seguridad de Raúl Castro y Díaz-Canel

El contexto adquirió mayor relevancia después de que The New York Times reportara que las autoridades cubanas habrían adoptado medidas adicionales de seguridad alrededor de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.

Según funcionarios estadounidenses citados por el periódico, La Habana estaría preocupada por la posibilidad de una eventual operación estadounidense destinada a capturar o atacar a dirigentes cubanos.

El reporte no estableció que Trump haya ordenado una operación de ese tipo.

Tampoco detalló públicamente las medidas defensivas que supuestamente adoptaron las autoridades cubanas.

Cuba, bajo mayor vigilancia estadounidense

Los ejercicios en Puerto Rico coinciden también con un incremento de la recopilación de inteligencia alrededor de Cuba.

Durante los últimos meses se han registrado múltiples misiones de vigilancia aérea y marítima estadounidense.

Recientemente, un MQ-4C Triton de la Marina realizó un extenso recorrido desde Florida por el estrecho de Florida, el canal de Yucatán y aguas situadas al sur y al oriente de Cuba.

El aparato fue rastreado a aproximadamente 48.000 pies de altitud durante parte de la misión.

Los registros públicos permiten identificar esas rutas, pero no revelan los objetivos concretos de las operaciones.

Puerto Rico recupera protagonismo estratégico en el Caribe

Su ubicación convierte a Puerto Rico en una plataforma especialmente relevante para las operaciones estadounidenses en la región.

Desde allí, las Fuerzas Armadas pueden acceder rápidamente al Caribe, el Atlántico occidental y diferentes corredores marítimos.

La intensificación de los ejercicios también ocurre en un escenario regional marcado por preocupaciones estadounidenses sobre Cuba y la presencia o influencia de Rusia, China e Irán en el hemisferio.

Washington ha colocado estos asuntos entre sus prioridades de seguridad nacional durante 2026.

¿Se prepara Estados Unidos para una operación contra Cuba?

La combinación de miles de militares realizando ejercicios en Puerto Rico, vuelos de vigilancia alrededor de Cuba y declaraciones cada vez más duras de altos funcionarios estadounidenses ha alimentado especulaciones sobre una posible acción militar.

Sin embargo, existe una distinción fundamental.

No hay en la información proporcionada evidencia de que Trump haya aprobado una operación militar contra Cuba ni de que los ejercicios de Puerto Rico estén específicamente diseñados para una intervención en la isla.

Los ejercicios militares y las operaciones de inteligencia pueden responder a múltiples escenarios y planes de contingencia.

Una actividad militar que La Habana observa con atención

Lo verificable en los reportes citados es el aumento de la actividad estadounidense en la región.

Más de 8.000 militares habrían participado en ejercicios en Puerto Rico desde mayo, mientras aeronaves estadounidenses mantienen una presencia frecuente y Washington continúa desplegando plataformas de reconocimiento alrededor de Cuba.

La Habana, paralelamente, habría reforzado la protección de sus principales dirigentes.

La combinación de ambos movimientos dibuja un escenario de creciente tensión militar y estratégica en el Caribe, aunque por ahora no existen elementos públicos suficientes para afirmar que una intervención estadounidense contra Cuba haya sido decidida.