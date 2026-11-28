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El sismo se registró a 5 kilómetros (3 millas) al suroeste de Manhattan Beach, una ciudad cerca de Los Ángeles, y provocó múltiples réplicas en la zona.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó el modo de respuesta a terremotos y desplegó personal de 106 estaciones de bomberos de vecindario para examinar la infraestructura en busca de daños. El Departamento determinó que no se han reportado daños ni heridos en Los Ángeles.

Las autoridades de la ciudad de Manhattan Beach instaron a la población a prepararse para réplicas, que pueden ocurrir minutos, horas y a veces días después de un terremoto. La ciudad indicó en redes sociales que por el momento no hay amenaza de tsunami.

Teresa Macias acababa de levantarse de la cama y preparar su café cuando su casa en Lomita comenzó a sacudirse alrededor de las 9:30 de la mañana Las botellas pintadas que ella decora cayeron al suelo, y su perro salió corriendo asustado desde debajo de su cama.

Como californiana, Macias experimenta sismos con regularidad, pero este fue diferente, manifestó la empleada administrativa de 66 años.

“Este llamó la atención de todo el mundo. Fue un sacudón fuerte y, por la manera en que estaba moviendo la casa, sabías que era de cinco y algo”, dijo Macias a The Associated Press. Macias señaló que siguió sintiendo réplicas más de una hora después del sismo inicial.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP