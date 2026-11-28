Jorge Luis Arcia Marín, cubano de 56 años y residente de Hialeah , fue asesinado durante la madrugada del jueves 26 de noviembre mientras trabajaba como conductor de Uber en Fort Lauderdale, Florida.

El crimen ocurrió en el bloque 300 de Tarpon Drive, al sur de East Las Olas Boulevard, durante un presunto intento de robo de vehículo, según informó CBS Miami.

Arrestan a un sospechoso de apenas 18 años

La Policía identificó al detenido como Jesús Enriques Villatoro, de 18 años , residente de Fort Lauderdale.

Según los investigadores, el joven habría disparado contra el vehículo de Arcia Marín después de que este se negara a llevarlo.

Villatoro fue arrestado tras una persecución policial y posteriormente admitió haber disparado, aunque alegó que la víctima le había apuntado con un arma, una versión que las autoridades no han confirmado.

Los tres cargos que enfrenta el acusado

Asesinato en segundo grado durante la comisión de otro delito.

Robo de vehículo con arma de fuego.

Tentativa de robo de vehículo con arma de fuego.

El sospechoso permanecía detenido sin fianza en la cárcel principal del condado de Broward.

Una familia destrozada y dos hijos sin su padre

Arcia Marín deja dos hijos, de 12 y 20 años.

“Estaba trabajando y era muy buena persona. Dejó a dos hijos. Solo estaba trabajando”, declaró Marian Vega, portavoz de la familia.

Una sobrina organizó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios y brindar apoyo económico a sus hijos. Hasta el viernes había recaudado 3.990 dólares de una meta de 5.000.

La Policía de Fort Lauderdale calificó el crimen como un ataque aislado y aleatorio.