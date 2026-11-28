El Ministerio de Exteriores de Egipto confirmó este viernes 27 de noviembre que el tripulante fallecido y dos de los tres desaparecidos tras el naufragio del carguero HALIMA frente a las costas de Cuba son ciudadanos egipcios .

La embarcación, de bandera panameña, naufragó durante la madrugada del jueves a unas tres millas náuticas al norte de la bahía de Cabañas, en Artemisa, mientras transportaba 208 contenedores.

Según la cancillería egipcia, 13 de los 16 tripulantes eran nacionales de ese país.

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, instruyó a su embajada en La Habana a mantener una coordinación permanente con las autoridades cubanas.

También ordenó acelerar los trámites para repatriar el cuerpo del fallecido y garantizar asistencia a los sobrevivientes y sus familiares.

¿Qué provocó el hundimiento del HALIMA?

El carguero era propiedad de Saka Shipping Corporation y estaba operado comercialmente por Sidra Line Egypt.

Los registros marítimos presentan discrepancias sobre su destino, señalando los puertos del Mariel, en Cuba, y Veracruz, en México.

Una versión no corroborada atribuye a la naviera egipcia la hipótesis de un posible ataque con drones. Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado esa explicación.

Las causas del naufragio continúan bajo investigación, mientras prosigue la búsqueda de los tres desaparecidos.