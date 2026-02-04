americateve

Siria firma acuerdo histórico con Qatar y Chevron para desarrollar un campo petrolero en alta mar

DAMASCO, Siria (AP) — La compañía petrolera estatal de Siria firmó el miércoles un memorando de entendimiento con Estados Unidos y Qatar para desarrollar el primer campo de petróleo y gas del país en alta mar.

El sol se pone tras el campo petrolífero de Tishrin, en la zona rural oriental de Ezequías, el miércoles 4 de febrero de 2026, en el noreste de Siria. (AP Foto/Ghaith Alsayed)
El acuerdo de la Compañía Petrolera Siria con el gigante energético estadounidense Chevron y con Power International Holding, con sede en Qatar, se firmó en Damasco en presencia de Tom Barrack, enviado especial de Estados Unidos a Siria.

La agencia estatal de noticias siria, SANA, informó que el objetivo del acuerdo es fortalecer las asociaciones estratégicas en el sector energético, y abarcará la cooperación en la exploración en alta mar y el desarrollo de recursos de crudo y gas en aguas territoriales de Siria, al igual que iniciativas más amplias para apoyar la inversión y el desarrollo del sector energético.

El acuerdo representa el primer paso formal de Siria hacia la exploración de energía en alta mar, ya que el gobierno intenta ampliar la producción de hidrocarburos y atraer socios extranjeros.

Youssef Kabalawi, director ejecutivo de la Compañía Petrolera Siria, describió el acuerdo como "el más importante" en la historia de la exploración de energía en alta mar en ese país de Oriente Medio.

“Antes del verano, si Dios quiere, comenzaremos la movilización y perforación”, expresó Kabalawi. Dijo que se calcula que podrían requerirse hasta cuatro años para poder llegar a donde se encuentra el gas.

Los sectores del petróleo y el gas de Siria se vieron afectados negativamente por el conflicto de casi 15 años en el país, en el que murieron medio millón de personas y provocó una destrucción generalizada.

Antes de que comenzara el conflicto con un alzamiento en contra del entonces presidente Bashar Assad en marzo de 2011, el sector petrolero era un pilar de la economía de Siria: el país producía aproximadamente 380.000 barriles al día, y las exportaciones, principalmente a Europa, generaron más de 3.000 millones de dólares en 2010. En esa época, los ingresos del petróleo proporcionaban más o menos una cuarta parte del presupuesto del gobierno.

El mes pasado, fuerzas gubernamentales sirias capturaron amplias partes del noreste y el este de Siria —una zona rica en petróleo— de manos de combatientes liderados por los kurdos, lo que podría allanar el camino para la exploración en algunos de los campos petroleros más grandes del país.

Las nuevas autoridades de Siria, que llegaron al poder tras la destitución de Assad en diciembre de 2024, están tratando de reactivar la economía del país.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

