americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sheinbaum pide explicaciones sobre labor de agentes estadounidenses muertos al norte de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo el lunes desconocer cuál era la labor de los dos miembros de la embajada de Estados Unidos muertos la víspera en un accidente de tránsito en las montañas de Chihuahua, al noroeste de México, por lo que pedirá explicaciones tanto al gobierno estatal como al embajador estadounidense para confirmar que no se violó la ley.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se dirige a los medios de comunicación en la cumbre Encuentro en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona, España, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Foto/Joan Monfort)
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se dirige a los medios de comunicación en la cumbre "Encuentro en Defensa de la Democracia" celebrada en Barcelona, España, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Foto/Joan Monfort) AP

“No fue un operativo que tuviera conocimiento del gabinete de seguridad”, señaló Sheinbaum durante su conferencia matutina. “No estábamos enterados, fue una decisión del gobierno de Chihuahua... ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal, necesariamente, así lo establece la Constitución”.

El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, dijo el domingo que el accidente tuvo lugar por la mañana cuando dos oficiales instructores de la embajada y dos miembros de la agencia de investigación de su departamento regresaban de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos.

Los cuatro murieron cuando el vehículo supuestamente se salió de la carretera y cayó por un barranco en las escarpadas montañas de la sierra del estado, dijo el fiscal. Jáuregui indicó que los estadounidenses participaban en un entrenamiento habitual.

El embajador Ronald Johnson lamentó en sus redes las muertes y, aunque no mencionó cuáles eran sus labores, reconoció “su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”.

El gobierno de Estados Unidos tiene en la lucha contra contra los cárteles y el tráfico de drogas uno de sus principales objetivos y su presidente Donald Trump no ha dejado de presionar a México para que ofrezca más resultados en seguridad ni de lanzar insinuaciones sobre su deseo de actuar militarmente contra las organizaciones criminales mexicanas a las que calificó el año pasado de terroristas.

La presidenta insistió en que “no hay operaciones conjuntas en tierra, ni en aire” sino intercambio mutuo de información con el gobierno de Trump, una colaboración que se realiza dentro de un marco jurídico “bien establecido” y con todo el respeto a la soberanía mexicana.

Agregó que el gobierno contactó el mismo domingo al embajador Johnson y que este lunes pediría una reunión del diplomático con el secretario de Relaciones Exteriores para aclarar el tema.

El entrenamiento de distintos cuerpos de seguridad mexicanos por parte de Estados Unidos es algo habitual, pero sus actividades en territorio mexicano han sido objeto de un debate, agudizado en esta administración después de las acciones militares lanzadas por Trump en Venezuela e Irán.

La polémica más reciente, en enero, fue el cruce de versiones sobre si uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos, el ex deportista canadiense Ryan Wedding, fue arrestado tras entregarse en México o en un operativo binacional.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Destacados del día

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

Policías en el lugar en donde varias personas resultaron heridas cuando un vehículo atropelló a varios asistentes en un desfile por el Año Nuevo Lao, el sábado 4 de abril de 2026, en Broussard, Luisiana. (WBRZ via AP)

🚨 TRAGEDIA EN LUISIANA: 8 NIÑOS MUERTOS EN TIROTEO TRAS DISPUTA FAMILIAR

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter