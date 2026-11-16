Será difícil para los demócratas anular los aranceles de Trump, a pesar de victoria en elecciones

El presidente Donald Trump en el momento de anunciar nuevos aranceles en la Casa Blanca en Washington, el 2 de abril del 2025. (AP foto/Mark Schiefelbein) AP

Cuando James Talarico hacía campaña para un escaño del Senado por Texas, culpó al arancel de Trump sobre los tomates mexicanos por encarecer un aperitivo popular: “Las papas fritas con salsa”, afirmó, “son sagradas en Texas”.

Atacar los aranceles resultó ser un mensaje ganador en todo el país, lo que contribuyó a las sorprendentes ganancias de los demócratas en las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre. ¿Y en Texas? Talarico se convirtió en el primer demócrata elegido al Senado por el estado desde 1988.

“A los estadounidenses no les gustan los aranceles”, señaló Scott Lincicome, del Centro de Estudios de Política Comercial del Instituto Cato. “Los asocian con el costo de vida”.

Pero cuando los demócratas asuman el control total del Congreso, probablemente descubrirán que revertir los aranceles de Trump no será fácil.

El presidente seguirá teniendo poder para vetar cualquier legislación que derogue sus impuestos a las importaciones o limite su autoridad legal para imponerlos. Y es poco probable que suficientes republicanos desafíen a Trump y se unan a los demócratas para anular su veto.

Además, los propios demócratas están divididos sobre la política comercial. Algunos quieren volver a políticas de comercio con aranceles bajos que Trump desmanteló. Otros demócratas quieren seguir usando aranceles para combatir las políticas comerciales desleales de otros países y para sancionar a adversarios como China.

“Va a haber un gran debate sobre cuál debería ser la política arancelaria y comercial de los demócratas”, comentó Ryan Majerus, exfuncionario de comercio durante el primer mandato de Trump y en el gobierno de Biden. “No puede limitarse a: no nos gusta lo que está haciendo Trump”.

Lo que complica el panorama es que los aranceles de Trump están aportando cantidades significativas de ingresos al Tesoro —casi 370.000 millones de dólares en los últimos dos años presupuestarios— en un momento en que el gobierno federal carga con una asombrosa deuda de 40 billones de dólares.

Los demócratas “acaban de ser elegidos para entrar y abordar las preocupaciones sobre el alto costo de la vida”, indicó Sally Laing, exasesora principal de comercio del Comité de Finanzas del Senado y ahora socia del bufete Akin Gump. “No es tan fácil como la gente podría pensar”.

Los aranceles de Trump apretaron los presupuestos familiares

La Constitución otorga al Congreso el poder de imponer impuestos, incluidos los aranceles. Pero con los años, los legisladores han cedido al presidente la autoridad para fijar esas medidas.

Trump llenó ese vacío. En su primer mandato, inició una guerra comercial con China e impuso impuestos a las importaciones de acero y aluminio, al afirmar que representaban una amenaza para la seguridad nacional. Y eso fue apenas un calentamiento para su segundo mandato. Aunque la Corte Suprema rechazó en febrero sus aranceles más ambiciosos, aun así ha logrado levantar un alto muro protector alrededor de la economía a veces apoyándose en el uso amplio de la autoridad legal que el Congreso cedió.

Su uso de los aranceles también ha resultado errático. El año pasado, por ejemplo, impuso de repente un arancel del 50% a Brasil porque su gobierno había procesado a su amigo, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. (La decisión de la Corte Suprema anuló ese arancel, entre otros).

“La política comercial se ha salido un poco de control y ha perdido un enfoque estratégico”, manifestó Inu Manak, investigadora principal del Instituto Peterson de Economía Internacional. “Ahora, simplemente estamos usando los aranceles como un garrote en lugar de abordar desafíos reales”.

La fiebre arancelaria de Trump ha elevado el arancel promedio de Estados Unidos de alrededor del 2,5% cuando regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 al 11,2% actual, según el Budget Lab de la Universidad de Yale. Los aranceles los pagan los importadores en Estados Unidos. Y a menudo trasladan la carga a los consumidores mediante precios más altos. El Budget Lab de Yale calcula que los aranceles cuestan al hogar promedio de Estados Unidos unos 900 dólares al año.

Esa carga llega en un momento en que la inflación ya está presionando los presupuestos familiares, y más aún porque la guerra de Trump con Irán ha impulsado los precios de la gasolina.

Pero los republicanos que controlaban el Congreso no hicieron nada para reafirmar su autoridad y frenar el uso agresivo de los aranceles por parte del mandatario.

Los votantes se volvieron en gran medida contra los aranceles de Trump al votar en las elecciones de mitad de mandato. Cerca de dos tercios de los votantes dijeron que los aranceles de Trump habían perjudicado la economía nacional o la economía de su zona, mientras que solo alrededor de 2 de cada 10 dijeron que habían ayudado, según The AP Voter Poll. Los votantes que percibieron un impacto negativo de los aranceles apoyaron abrumadoramente al candidato demócrata en su contienda local para la Cámara de Representantes.

Trump, mientras tanto, sigue comprometido con su agenda proteccionista.

“El presidente Trump nunca vacilará en poner a los estadounidenses y a Estados Unidos primero, ya sea en negociaciones comerciales o mediante una agenda económica de recortes de impuestos y desregulación”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Matthew Middleton, en respuesta a preguntas de The Associated Press.

Los demócratas deben reunir votos republicanos para derogar los aranceles de Trump

Mientras hacían campaña este otoño, los demócratas prometieron cancelar algunos aranceles de Trump y limitar su autoridad legal para imponer otros. Sus propuestas incluyen derogar los aranceles que impuso en julio a 60 socios comerciales de Estados Unidos por supuestamente no hacer lo suficiente para frenar el comercio de productos fabricados con trabajo forzado. Otra propuesta exigiría que el Congreso apruebe sus aranceles.

Convertir sus ideas en ley requerirá superar un obstáculo intimidante: el poder de veto de Trump. Anular un veto presidencial requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Incluso si los demócratas ganan todas las contiendas congresionales que aún no se han decidido, no tendrán suficientes votos para anular por sí solos un veto de Trump. Necesitarán apoyo republicano.

¿Pueden conseguirlo? Su contundente victoria hace que “un voto a prueba de veto sea más posible”, dijo Majerus, el exfuncionario de comercio y ahora socio en King & Spalding. “¿Están dispuestos los republicanos a romper con Trump? Sigo siendo escéptico”.

El senador de Oregon Ron Wyden, el principal demócrata en el Comité de Finanzas del Senado, ve un tema que podría atraer apoyo republicano: poner fin a los aranceles del 50% que Trump impuso en agosto sobre 20.000 millones de dólares en importaciones canadienses.

“En eso estamos enfocados, en encontrar una manera de derrotar a Trump y a su veto”, expresó Wyden, quien presidirá el Comité de Finanzas del Senado cuando los demócratas asuman el control.

Los gravámenes dañaron las relaciones con el vecino y aliado histórico, provocaron aranceles de represalia y perjudicaron a empresas estadounidenses que dependen del comercio con Canadá. “Los aranceles canadienses, estos aranceles a nuestros aliados, son tremendamente impopulares”, afirmó Laing.

Gellert Global Group, un importador de alimentos con sede en Elizabeth, Nueva Jersey, está lidiando con los aranceles de Trump sobre el queso canadiense.

“Estamos pagando millones de dólares en costos adicionales y aranceles para mantener nuestra distribución y tener nuestros productos en los estantes”, explicó el codirector ejecutivo Thomas Gellert. “Estamos absorbiendo eso hoy. No es sostenible para nuestro negocio”. La empresa, representada por el Liberty Justice Center, demandó al gobierno de Trump por los aranceles a Canadá.

La indignación por los aranceles a Canadá contribuyó a la derrota de la veterana senadora republicana Susan Collins en Maine, incluso después de que Trump eximiera productos de los gravámenes para ayudar a su intento de reelección.

Los republicanos, dijo Wyden, tendrán que decidir: pueden “ayudar a bajar los costos para las familias estadounidenses o pueden seguir defendiendo los aranceles de Trump y dejar claro de qué lado están”.

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Amelia Thomson-Deveaux, editora de encuestas de AP, contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP