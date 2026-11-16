AMERICAN AIRLINES LIMITA A 23 KILOS LAS MALETAS PARA CUBA: nuevas reglas y tarifas de hasta $200

American Airlines estableció un límite de 50 libras (23 kilogramos) por maleta facturada en sus vuelos hacia Cuba , eliminando la posibilidad de pagar un cargo adicional para transportar equipaje de entre 51 y 70 libras.

Según la política publicada por la aerolínea, la restricción comienza a aplicarse el 15 de noviembre de 2026 y afecta a seis destinos cubanos: La Habana, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba, Santa Clara y Varadero.

Los pasajeros podrán facturar un máximo de dos maletas por persona.

Durante la temporada navideña, del 16 de noviembre al 15 de enero de 2027 , la segunda pieza tendrá una tarifa de 200 dólares , frente a los 150 dólares habituales fuera de ese período, según las condiciones descritas.

La compañía tampoco aceptará maletas que superen las 62 pulgadas (158 centímetros) al sumar sus dimensiones.

American Airlines permite transportar determinados generadores nuevos, sin uso y en su embalaje original, exclusivamente como equipaje facturado.

Los equipos con baterías de litio están sujetos a restricciones adicionales y algunos generadores portátiles de gran capacidad no están permitidos.

Impacto para quienes viajan desde Miami

La medida afecta especialmente a pasajeros que transportan alimentos, medicinas y artículos esenciales para familiares en Cuba.

La recomendación es pesar cada maleta antes de viajar y consultar las condiciones de la reserva, ya que las tarifas y franquicias pueden variar según el boleto.