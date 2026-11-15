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Guantánamo

Marines de EEUU realizan ejercicios con fuego real en Guantánamo ante el jefe del Comando Sur

El general Francis L. Donovan presenció maniobras militares con fuego real en la Base Naval de Guantánamo, en medio de las tensiones entre Washington y La Habana

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Marines

Marines de EEUU realizan maniobras con fuego real en Guantánamo ante el comandante del Comando Sur

Marines de Estados Unidos realizaron ejercicios militares con fuego real en la Base Naval de Guantánamo, Cuba, durante una visita del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, el pasado 12 de noviembre.

Según el comunicado difundido sobre las actividades, Donovan observó las maniobras de integrantes de la Fuerza de Tarea Secure, unidad encargada de cumplir misiones de seguridad y mantener su preparación operativa dentro de la instalación estadounidense.

Ejercicios con munición real en Guantánamo

Las actividades incluyeron prácticas de fuego real y movimientos tácticos destinados a evaluar las capacidades de los militares.

El objetivo declarado de estos entrenamientos es garantizar que las tropas mantengan las condiciones necesarias para responder a los requerimientos de su misión.

La presencia del jefe del Comando Sur permitió observar directamente el desempeño de los efectivos.

Las maniobras ocurren en medio de tensiones con Cuba

Los ejercicios coinciden con nuevas declaraciones del presidente Donald Trump, quien recientemente afirmó que consideraría una operación militar breve contra Cuba.

Las autoridades cubanas también han realizado maniobras defensivas y advertido que responderían ante cualquier agresión extranjera.

Sin embargo, el comunicado sobre las actividades en Guantánamo no establece que los entrenamientos estén relacionados con una posible intervención militar contra Cuba.

Tampoco anuncia nuevas operaciones ofensivas ni un despliegue extraordinario de tropas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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