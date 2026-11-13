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Cuba

DEMÓCRATAS BUSCAN FRENAR UNA INTERVENCIÓN MILITAR DE TRUMP EN CUBA: Joaquín Castro advierte al presidente

El congresista Joaquín Castro rechaza una invasión de Cuba y anticipa mayor vigilancia del Congreso sobre Trump y sus planes militares hacia La Habana

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump CUBA

¿Podrán los demócratas impedir una intervención militar en Cuba? Joaquín Castro advierte a Trump

El congresista demócrata Joaquín Castro aseguró que Estados Unidos no debe invadir Cuba ni imponer un nuevo gobierno en la isla, mientras el presidente Donald Trump mantiene abierta la posibilidad de una operación militar limitada.

En una entrevista con el periódico mexicano La Jornada, el legislador de Texas adelantó que los demócratas trabajan para evitar una intervención estadounidense.

Joaquín Castro rechaza una invasión de Cuba

“Estados Unidos no debe invadir Cuba ni decidir quién gobernará la Isla”, afirmó Castro, quien tendrá un papel relevante en la supervisión de la política hacia América Latina desde el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes.

El congresista cuestionó que Washington pueda seleccionar a los dirigentes de otro país mediante una operación militar.

¿Puede el Congreso detener a Trump?

El presidente estadounidense puede ordenar determinadas acciones militares limitadas sin autorización legislativa previa, aunque sus facultades están sujetas a restricciones constitucionales y legales.

La Ley de Poderes de Guerra establece obligaciones de notificación al Congreso y límites temporales para determinadas operaciones no autorizadas.

Una mayoría demócrata podría intentar restringir fondos, exigir explicaciones o impulsar medidas legislativas, pero no tendría un veto automático sobre toda acción militar presidencial.

Trump mantiene abierta la opción militar

El 12 de noviembre, Trump aseguró que consideraría una campaña militar breve contra Cuba y destacó al secretario de Estado Marco Rubio como figura clave de su estrategia.

Sin embargo, no anunció una intervención ni una fecha para ejecutarla.

Según un asesor demócrata citado por La Jornada, el nuevo Congreso también concentraría sus prioridades en economía, salud, inmigración e Irán.

Fuente: La Jornada — Entrevista sobre la política estadounidense hacia Cuba.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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