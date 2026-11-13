¡ESTADOS UNIDOS SUSPENDE TODOS LOS DESPEGUES A NIVEL NACIONAL POR FALLAS EN EL CONTROL AÉREO!

La Administración Federal de Aviación (FAA) habría ordenado este viernes 13 de noviembre la suspensión de todos los despegues en Estados Unidos, debido a problemas graves en las comunicaciones del sistema de control de tráfico aéreo, según el reporte difundido.

La información indica que los aviones que ya se encuentran en vuelo pueden aterrizar, mientras las aeronaves en tierra deben permanecer detenidas hasta nuevo aviso.

La medida nacional aún requiere confirmación independiente en los canales oficiales de la FAA.

De acuerdo con el reporte atribuido a Reuters, las restricciones comenzaron en Chicago antes de extenderse al resto del país.

El secretario de Transporte, Sean Duffy , señaló que técnicos de la FAA investigan las fallas y ofrecerán actualizaciones.

Más de 30.000 vuelos podrían verse afectados

La aplicación Flighty señaló que había más de 30.000 vuelos programados para el resto de la jornada cuando comenzó la supuesta paralización.

Una interrupción prolongada podría provocar retrasos, cancelaciones y problemas con la disponibilidad de tripulaciones durante el fin de semana.

Un antecedente similar ocurrió en 2023

En enero de 2023, la FAA suspendió temporalmente los despegues nacionales por una falla en el sistema NOTAM, utilizado para comunicar información de seguridad a los pilotos.

Aquel incidente fue una de las interrupciones aéreas más importantes desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Los pasajeros deben comprobar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas y la FAA antes de acudir al aeropuerto.

Actualización de verificación: Reuters y Associated Press ya confirmaron la suspensión nacional de despegues ordenada por la FAA este viernes 13 de noviembre. La medida se debe a fallas de comunicación en centros de control aéreo.