DOS AVIONES DE UPS Y COPA AIRLINES CHOCAN EN EL AEROPUERTO DE MIAMI: reportan dos personas atendidas

Dos aviones de UPS y Copa Airlines colisionaron la noche del sábado 14 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) , dejando dos personas atendidas por equipos de emergencia, aunque ninguna necesitó hospitalización.

Video shows damage to an aircraft following a minor ground collision involving a UPS Boeing 767 and a Copa Airlines Boeing 737 at Miami International Airport, Miami, Florida, USA. pic.twitter.com/qTPUgwtZGA

El incidente ocurrió alrededor de las 9:15 p. m. , en la intersección de dos calles de rodaje, cuando una aeronave acababa de llegar y la otra se preparaba para despegar, según informó Univision.

| URGENTE: Un avión boeing 767 de UPS colisionó con un Boeing 737 de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Miami en Florida, según la estación de radio local WMEN. pic.twitter.com/wNYNFKCRIW

Las aeronaves involucradas fueron un Boeing 767 de carga de UPS , identificado como vuelo 358 con destino a Bogotá, y un Boeing 737 de Copa Airlines , vuelo CM427, procedente de Ciudad de Panamá.

Grabaciones de las comunicaciones aéreas registraron a un piloto exclamando: “Alguien nos golpeó” .

Según el reporte, el controlador había indicado previamente al carguero de UPS que cediera el paso al avión de Copa Airlines.

Las autoridades todavía no han determinado oficialmente las causas del incidente.

Dos personas atendidas y operaciones sin grandes interrupciones

El portavoz del Departamento de Aviación de Miami-Dade, Greg Chin, confirmó que los bomberos atendieron a dos personas en el lugar, sin necesidad de trasladarlas a un hospital.

Las autoridades desviaron otras aeronaves hacia calles de rodaje alternativas, mientras el aeropuerto continuó operando.

El incidente ocurre tras el caos aéreo nacional

La colisión se produjo un día después de una suspensión nacional de despegues ordenada por la FAA debido a problemas de comunicación.

No se ha establecido relación causal entre aquella falla y el choque de los aviones en Miami.