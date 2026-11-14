Miles de vuelos cancelados mientras aerolíneas tratan de recuperarse de suspensión de vuelos en EEUU

Pasajeros esperan en una terminal del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan-Washington, el 13 de noviembre de 2026, en Arlington, Virginia, luego de que las autoridades cancelaron vuelos en todo el país. (AP Foto/Tom Brenner) AP

Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump señalaron que la nueva tecnología que se está incorporando al sistema nacional de control del tránsito aéreo sobrecargó equipos anticuados y provocó interrupciones “intermitentes” en las comunicaciones y los radares, lo que derivó en la suspensión de los vuelos durante más de cuatro horas.

Un número limitado de vuelos nacionales despegó después de que se levantara la suspensión alrededor de las 8:15 de la tarde, hora del este del país. Pero los efectos de la medida podrían notarse durante días. Las autoridades apuntaron que es probable que el sistema vuelva a operar con normalidad a tiempo para el pico de desplazamientos por Acción de Gracias.

La suspensión a nivel nacional fue la primera desde enero de 2023, cuando otro sistema informático clave de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) que envía avisos a los pilotos falló, y la segunda desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Emily Brown y su hija de 14 años esperaron más de cuatro horas el viernes en el aeropuerto de Dallas para tomar su vuelo a Columbus, Ohio, antes de darse por vencidas. Viajaban para sorprender a la mejor amiga de la adolescente. En su lugar, Brown contó que tuvo que conformarse con llamarla por teléfono entre lágrimas en el aeropuerto.

“Ahorró su dinero para comprar su propio boleto, y había planeado todo este fin de semana”, comentó la madre. “Ahora no sabemos cuándo podremos ir”.

Ruth Coles quedó atrapada en su avión durante más de cinco horas después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles procedente de Newark, Nueva Jersey. Según contó, a los pasajeros se les dijo que estaban esperando a que se abriera una puerta de embarque.

“El piloto continúa diciendo que le están afirmando que somos los siguientes en la fila”, relató Coles.

Miles de vuelos demorados y cancelados

En aeropuertos de todo Estados Unidos, los pasajeros observaban las pantallas que mostraban los retrasos o se apresuraban a buscar autobuses o trenes para llegar a su destino. Algunos pasaron el rato cantando.

Equipos que tenían previstos partidos este fin de semana ajustaron el horario de inicio, buscaron habitaciones de hotel, reprogramaron vuelos y contrataron autobuses.

El equipo de fútbol americano de la Universidad de Auburn optó por ir en autobús a Mississippi State y el arranque de su partido del sábado se retrasó del mediodía, hora del este, a las 4:15 de la tarde. Entre las universidades afectadas por la suspensión estaban también Baylor, Washington, Kansas State, Minnesota y la Nº 19 Ole Miss, que no tenía previsto volar hasta el sábado por la mañana para su choque contra Oklahoma.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, instó a los equipos de la NCAA a comunicarse con la FAA para que la agencia pudiese priorizar sus vuelos para los encuentros del sábado.

Más de 2.500 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos el sábado y cientos más se retrasaron, según FlightAware, una web que rastrea problemas en el tráfico aéreo.

El vuelo de Corbyn Wascher estuvo parado en la pista del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas durante cuatro horas el viernes. Regresaba a su casa en Moline, Illinois, tras asistir a una conferencia en Miami. Todos se mostraron cordiales en el avión de American Airlines mientras conversaban y estiraban las piernas, y los auxiliares de vuelo repartieron agua, pretzels y galletas, contó.

“Las azafatas estuvieron increíbles. Se notaba que estaban bastante estresadas”, dijo este profesor de secundaria de 37 años, que tomó un Uber de 100 dólares a un hotel a 25 minutos del aeropuerto al no poder encontrar un nuevo vuelo. Tenía programado un vuelo el sábado por la tarde al Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago.

Autoridades dicen que nadie corrió peligro durante la suspensión

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo a reporteros en la Casa Blanca que nadie estuvo en peligro, ya que más de 3.000 vuelos aterrizaron de forma segura el viernes.

Duffy culpó al Congreso por no haber aprobado más financiamiento para nuevas tecnologías, al tiempo que restó importancia a que el intento de implementar nuevas soluciones sobrecargase el sistema. Sugirió que podrían producirse más episodios.

“No pensábamos que tendríamos este tipo de interrupción. La tuvimos”, declaró. “Pudimos revisar qué salió mal, y luego reiniciar el sistema y seguir. Sin embargo, volverán a producirse situaciones así”.

Según Duffy, los problemas no estaban relacionados con el nuevo sistema de la FAA impulsado por inteligencia artificial que la agencia está implementando para ayudar a predecir problemas en el espacio aéreo, porque eso no está relacionado con lo que falló el viernes.

“Esto es todo el viejo equipo heredado. Todo el nuevo equipo que se ha desplegado no dejó de funcionar”, señaló.

La FAA ya ha reemplazado miles de cables antiguos de cobre por líneas de fibra óptica y ha modernizado cientos de sistemas de radio como parte de la renovación que comenzó el año pasado después de que el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares en fondos. Duffy y la Casa Blanca quieren 30.000 millones de dólares más para completar el trabajo.

Problemas anteriores se han vinculado a fallas de equipos

El problema parecía similar a una interrupción regional de comunicaciones del control de tráfico aéreo en septiembre que complicó cientos de vuelos en el noreste del país, aunque esa interrupción estuvo vinculada a un equipo de construcción que cortó una línea de fibra óptica. También se culpó al equipo envejecido por las breves interrupciones de radar el año pasado que trastocaron el aeropuerto de Newark.

El experto en seguridad aérea Steve Arroyo dijo que la diferencia esta vez es que ocurrió a escala nacional y dejó a los controladores sin poder hablar de manera confiable con los pilotos.

“Si no se tiene esa capacidad, ya sea porque los viejos cables que tienen simplemente están deteriorados o por cualquier razón, los aviones se tienen que mantener en tierra y no ponerlos en el aire, donde se corre el riesgo de no poder comunicarse con ellos”, expresó Arroyo, quien solía ser piloto para United Airlines.

La suspensión del viernes también fue diferente de la que ocurrió después del 11 de septiembre de 2001, porque no se les estaba diciendo a los aviones que aterrizaran de inmediato y probablemente los pilotos podían comunicarse con los controladores en tierra en los aeropuertos, agregó Arroyo.

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Funk informó desde Omaha, Nebraska, y Golden desde Seattle. Los periodistas de The Associated Press Mead Gruver en Fort Collins, Colorado; Jessica Hill en Las Vegas, Ali Swenson en Chicago, Alex Veiga y Jaimie Ding en Los Ángeles, Seung Min Kim y Aamer Madhani en Washington y Hannah Schoenbaum en Salt Lake City contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP