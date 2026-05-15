americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sencillo de Torkelson con 2 outs en la 9na da a Tigres triunfo por 3-2 sobre Azulejos

DETROIT (AP) — Spencer Torkelson impulsó la carrera de la victoria con un sencillo productor cuando había dos outs en la novena entrada, y los Tigres de Detroit cortaron una racha de tres derrotas al superar el viernes 3-2 a los Azulejos de Toronto.

Spencer Torkelson, de los Tigres de Detroit, es empapado con la hielera por Riley Greene después de conectar el hit decisivo en el juego del viernes 15 de mayo de 2026 ante los Azulejos de Toronto (AP Foto/Duane Burleson)
Spencer Torkelson, de los Tigres de Detroit, es empapado con la hielera por Riley Greene después de conectar el hit decisivo en el juego del viernes 15 de mayo de 2026 ante los Azulejos de Toronto (AP Foto/Duane Burleson) AP

Matt Vierling se embasó mediante un sencillo corto con un out y se robó la segunda base después de que Gage Workman se ponchó. Jeff Hoffman (2-3) dio base por bolas intencional al bateador zurdo Zach McKinstry para enfrentar al derecho Torkelson, quien echó por tierra esa estrategia con un hit hacia la banda contraria.

Riley Greene conectó un doble productor para extender a 10 juegos su racha pegando de hit, la más larga en activo dentro de las Grandes Ligas. Además, se ha embasado en 25 juegos consecutivos, la mayor seguidilla de su carrera.

Dillon Dingler se embasó tres veces y anotó una carrera. Drew Anderson permitió apenas un hit en cuatro entradas de relevo sin carreras y Kenley Jansen (1-2) lanzó la novena para acreditarse la victoria.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro
ULTIMA HORA

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe
ULTIMA HORA

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter