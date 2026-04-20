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Sencillo de Rafaela conduce a Medias Rojas al triunfo 8-6 ante Tigres en Día de los Patriotas

BOSTON (AP) — El bateador emergente Ceddanne Rafaela conectó un sencillo dentro del cuadro de dos carreras que rompió el empate en el séptimo inning, y los Medias Rojas vencieron el lunes 8-6 a los Tigres de Detroit en el juego anual del Día de los Patriotas en Boston, para rescatar un empate en su serie de cuatro partidos.

Ceddanne Rafaela de los Medias Rojas de Boston conecta un sencillo ante los Tigres de Detroit, el lunes 20 de abril de 2026, en Boston. (AP Foto/Jim Davis)
Ceddanne Rafaela de los Medias Rojas de Boston conecta un sencillo ante los Tigres de Detroit, el lunes 20 de abril de 2026, en Boston. (AP Foto/Jim Davis) AP

Isiah Kiner-Falefa también conectó un sencillo de dos carreras para los Medias Rojas, que frenaron una racha de dos derrotas.

Los Tigres perdieron apenas por segunda vez en 10 juegos.

El partido coincidió con la celebración del Maratón de Boston. Los Medias Rojas vistieron sus uniformes blancos especiales de local con la palabra “Boston”, que debutaron como homenaje a la ciudad tras los atentados del maratón en 2013.

El abridor de Boston Sonny Gray salió del juego en la tercera entrada por rigidez en el isquiotibial derecho.

“Le harán una resonancia magnética (el martes)”, indicó Alex Cora, el mánager de los Medias Rojas. “No creemos que sea grave”.

Garrett Whitlock (2-1), el sexto de ocho lanzadores de los Medias Rojas, trabajó una entrada perfecta para llevarse la victoria. El cubano Aroldis Chapman sacó los dos últimos outs para su cuarto salvamento.

El rodado de Rafaela ante el relevista Tyler Holton (0-1) puso a los Medias Rojas arriba 5-3. El curazoleño avanzó a segunda con un tiro al plato que puso out a un corredor, pasó a tercera con un lanzamiento descontrolado y anotó con el sencillo del venezolano Carlos Narváez.

Los Tigres se habían puesto arriba 3-2 en la sexta con un sencillo impulsor como emergente de Jahmai Jones, antes de que los Medias Rojas empataran en la parte baja con el sencillo de Roman Anthony.

El abridor de Detroit Jack Flaherty duró apenas tres innings y un tercio, en las que permitió dos carreras sucias y tres hits. Dio seis bases por bolas y ponchó a tres.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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