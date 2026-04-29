Sencillo productor de DeLauter y apertura de Williams impulsan a Guardianes 3-1 ante Rays

CLEVELAND (AP) — Chase DeLauter conectó dos hits e impulsó un par de carreras, Gavin Williams permitió una carrera sucia y ponchó a nueve en 7 2/3 entradas, y los Guardianes de Cleveland derrotaron 3-1 a los Rays de Tampa Bay el miércoles para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Daniel Schneemann, de los Guardianes de Cleveland, conecta un sencillo con el bate roto en la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Rays de Tampa Bay en Cleveland, el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

El venezolano Brayan Rocchio conectó tres hits y anotó dos carreras, mientras los Guardianes evitaron ser barridos en la serie de tres juegos.

Rocchio se embasó para abrir la quinta cuando el primera base mexicano Jonathan Aranda pifió un roletazo lento para un error.

Tampa Bay vio cortada su racha de seis victorias seguidas y permitió más de dos carreras por primera vez en siete juegos.

Williams (5-1) permitió cinco hits y no otorgó bases por bolas por primera vez en 46 aperturas.

Cade Smith lanzó la novena para su séptimo salvamento en nueve oportunidades.

La única carrera de Tampa Bay llegó en la séptima, cuando el cubano Yandy Díaz anotó después de que el segunda base novato Travis Bazzana cometiera un error de tiro en una jugada que pudo haber sido para doble matanza.

Desalojan vivienda del exministro Alejandro Gil en el barrio de Miramar

